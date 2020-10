CORONAVIRUS/ Aggiornamento al 10 ottobre: 5.724 positivi in più, di cui 1.140 in Lombardia, 664 in Campania, 561 in Veneto, 548 in Toscana, 499 in Piemonte, 384 nel Lazio. Dati allarmanti in Europa e nel resto del mondo

Coronavirus: anche oggi, 10 ottobre, nuovo incremento in Italia del numero dei contagiati. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 5.724 (ieri erano stati 5,372), con 29 morti (ieri 28). Lo si apprende dai dati del Ministero della Salute. I tamponi effettuati però sono stati di più: 133.084 (ieri 129.471).

Tra le regioni la Lombardia registra 1.140 nuovi positivi, la Campania 664. I casi totali sono ora 349.494, i morti 36.140. Tra le Regioni dopo Lombardia e Campania per numero di nuovi positivi trovati figurano il Veneto con 561, la Toscana con 548, il Piemonte con 499. Il Lazio ne ha 384, l’Emilia Romagna 383.

I ricoverati con sintomi in tutto il Paese aumentano di 250 unità in 24 ore, portando il totale a 4.336, mentre i pazienti in terapia intensiva sono appena 3 in più del giorno precedente, secondo i dati del ministero della Salute, arrivando a 390.

Le persone in isolamento domiciliare crescono di ben 4.466 e sono ora 70.103, mentre gli attualmente positivi arrivano 74.829. Infine i dimessi e guariti sono 238.525, aumentando di 976 unità. (ANSA).

L’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ fa rilevare che la trasmissione del virus avviene soprattutto per “via familiare” e per frequentazioni collettive senza l’adozione o il rispetto delle norme di protezione, mentre la riapertura delle scuole ha avuto una incidenza irrilevante sulla diffusione dei contagi.

Infatti si fa notare che sono stati riportati complessivamente 3.805 focolai attivi, di cui 1.181 nuovi (la definizione adottata di focolaio prevede l’individuazione di 2 o più casi positivi tra loro collegati), entrambi in aumento per la decima settimana consecutiva (nella precedente settimana di monitoraggio erano stati segnalati 3.266 focolai attivi di cui 909 nuovi). Sono stati riportati focolai nella quasi totalità delle province (104/107). La maggior parte di questi focolai continua a verificarsi in ambito domiciliare (77,6%). Continua a scendere la percentuale dei focolai rilevati nell’ambito di attività ricreative (4,1% vs 4,5% la settimana precedente) rileva il monitoraggio ministero della Salute-Iss. L’indice di contagio Rt supera il valore soglia di 1 in 13 Regioni e 2 province autonome, a Trento e Bolzano. Lo indica l’ultimo monitoraggio settimanale Iss-Ministero Salute. La Campania ha il valore maggiore, con 1.24, seguita da Sicilia con 1.22 e da Trento a 1.18. Migliori il Molise con 0.61, Emilia Romagna a 0.84 e Marche con 0.91.

La ministra della pubblica Istruzione Lucia Azzolina ha fornito i numeri dei contagi nelle scuole, a riprova che dalla riapertura non si segnala una ripercussione apprezzabile sulla diffusione del virus. Anzi è irrilevante. Gli studenti che risultano positivi, alla data del 3 ottobre, sono 2.348, ovvero lo 0,037%; il personale non docente che risulta positivo è pari allo 0,079% , quindi 144 casi; il personale docente che risulta positivo è lo 0,059%, cioè 402 casi.

“Siamo convinti – sottolinea la ministra Azzolina – che la scuola sia un luogo più sicuro e più protetto di altri. Perché a scuola ci sono regole precise che studenti e studentesse stanno seguendo in maniera ordinata, grazie anche all’impegno di tutto il personale scolastico. Ce lo conferma il fatto che i ‘focolai scolastici’ classificati dall’Istituto Superiore di Sanità siano numericamente poco significativi. I casi di positività al virus ci sono e ci saranno, è inevitabile. Ma le misure che abbiamo introdotto ci permettono di individuarli tempestivamente, compresi i casi asintomatici, che altrimenti potrebbero sfuggire al controllo”, rbadisce la ministra.

L’ANDAMENTO DELLA PANDEMIA IN EUROPA E NEL MONDO

L’Europa ha registrato nella giornata di venerdì 9 ottobre oltre 100mila casi di coronavirus per la prima volta dall’inizio della pandemia: lo riporta l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) sul proprio sito.

Secondo l’Oms nella giornata di venerdì i casi sono stati 109.749, circa l’11% in più rispetto ai 98.904 segnati il giorno precedente. Nel complesso, secondo l’Oms, il bilancio dei contagi in Europa è a quota 6.676.012.

“Ovviamente per superare questa fase serve l’aiuto di tutti, in primis dell’Europa visto che siamo davanti a un problema che non riguarda solo l’Italia – ha commentato su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio – Ieri il presidente Mattarella è stato molto chiaro, l’Ue deve superare qualsiasi tipo di rallentamento: serve tempestività nella messa in campo di tutte le misure necessarie. Quindi servono il prima possibile i 209 miliardi del recovery fund destinati all’Italia. Non c’è altro tempo da perdere!”

Intanto, a livello globale l’Oms registra il secondo record consecutivo di nuovi contagi giornalieri: venerdì 9 ne sono stati registrati oltre 350.766, il 3,65% in più rispetto ai 338.408 di giovedì.

Gli Stati Uniti hanno registrato oltre 57mila casi di coronavirus nelle ultime 24 ore: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo l’università americana ieri i nuovi contagi nel Paese sono stati 57.420. Allo stesso tempo, sono stati segnalati 990 ulteriori decessi. Attualmente, secondo la Johns Hopkins, gli Usa registrano 7.664.676 casi, inclusi 213.787 morti.

L’India ha registrato oltre 73mila casi di coronavirus e quasi 1.000 decessi provocati dal morbo nelle ultime 24 ore: lo ha reso sono il ministero della Sanità del Paese, secondo quanto riporta il Guardian. Ieri i nuovi contagi sono stati 73.272, che hanno portato il bilancio complessivo delle infezioni dall’inizio della pandemia a quota 97.894. Allo stesso tempo, vi sono stati 926 decessi, per un totale di 107.416 vittime.

L’Ucraina ha registrato oltre 100 morti provocati dal coronavirus nelle ultime 24 ore: è la prima volta che il numero delle vittime supera questa soglia dall’inizio della pandemia nel Paese. Il consiglio per la sicurezza nazionale di Kiev, riporta il Guardian, ha reso noto che ieri i decessi sono stati 108, un dato che porta il totale delle vittime a quota 4.887. Il precedente record dei morti (93) era stato segnato l’8 ottobre. Allo stesso tempo, i casi sono aumentati a quota 256.266.

I casi di coronavirus in America Latina e Caraibi hanno superato la soglia dei 10 milioni: è quanto emerge da un conteggio dell’agenzia di stampa Afp. Secondo l’agenzia il totale dei contagi in questa regione è ad oggi di 10.001.833, inclusi 366.637 decessi. Oltre la metà delle infezioni si registra in Brasile (5.055.888), che conta 149.639 morti.

Il Messico ha registrato 5.263 casi di coronavirus e ulteriori 411 morti provocati dal morbo nelle ultime 24 ore: lo riporta il Guardian. I nuovi dati portano il bilancio complessivo delle infezioni nel Paese a quota 809.751 e quello delle vittime a quota 83.507. Secondo i conteggi della Jhons Hopkins University il Messico è il nono Paese al mondo per numero di casi dopo Usa, India, Brasile, Russia, Colombia, Argentina e Spagna e Perù.

Il Perù ha registrato 2.151 casi di coronavirus e 238 nuovi decessi provocati dal morbo nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riporta il Guardian. I nuovi dati portano il bilancio complessivo dei contagi a quota 843.355 e quello dei morti a quota 33.158. Attualmente nel Paese vi sono 6.544 pazienti ricoverati in ospedale.

In Argentina il governo ha annunciato restrizioni nella circolazione in 18 province del Paese per cercare di frenare lo sviluppo della pandemia da coronavirus che da marzo ha un bilancio di 871.468 contagiati, con 23.225 morti. Lo riferisce l’agenzia di stampa Telam.