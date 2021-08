COPPA ITALIA SPETTACOLARE/ Colpaccio della Ternana, 5-4 a Bologna: quella felsinea è l’unica squadra di Serie A eliminata in questo primo turno. All’interno il quadro completo dei 16° di finale: appuntamento a dicembre

di FABIO CAMILLACCI/ Si è chiuso col botto il primo turno della Coppa Italia 2021-2022. Spettacolare e clamoroso 5-4 della Ternana al “Dall’Ara” di Bologna: le Fere di Lucarelli dunque eliminano la compagine di Sinisa Mijahilovic. E alla luce degli altri risultati, l’unica squadra di Serie A fatta fuori in questi 32° di finale, è proprio il Bologna sconfitto in casa dall’ottima compagine umbra. Una gara al cardiopalma quella tra felsinei e rossoverdi, con gli ospiti che dopo aver fallito il rigore del potenziale 2-0 con il neoacquisto Alfredo Donnarumma (a segno comunque di testa per il raddoppio), dilagano fino al 5-1 di inizio ripresa. Insomma, fino al 5-1, abbiamo rivisto lo squadrone che quest’anno è stato capace di vincere il Girone C di Serie C battendo ogni record, e la Supercoppa di Lega Pro.

Poi, black out e i padroni di casa si rifanno sotto fino a sfiorare il 5-5 in parecchie occasioni: bravo il portiere della Ternana Iannarilli. Come dice il patron del club umbro e dell’Università Niccolò Cusano, Stefano Bandecchi: “La Ternana è nata per attaccare, appena ci siamo messi a difendere abbiamo rischiato di vanificare tutto. E’ stata una botta di culo ma la qualificazione ai 16° di finale di Coppa Italia è una gran bella soddisfazione, ora però testa al campionato”. Sul tabellino del match di Bologna anche: il bel gol di Agazzi che apre le danze, “il cucchiaio” alla Totti su rigore di Falletti ex di turno, e la fantastica doppietta di Peralta. Una bella vetrina per la Ternana che nel turno preliminare aveva eliminato ai rigori l’Avellino.

Il quadro completo. In questo lunedi 16 agosto, il Crotone vince ai rigori contro il Brescia. Bene la Salernitana contro la Reggina per 2-0. Vittoria in rimonta della Sampdoria contro l’Alessandria: 3-2. Dunque, va in archivio il quadro del primo turno di Coppa Italia, completando così il tabellone dei 16° di finale. Ovvero, il turno che precede gli ottavi con le teste di serie: le prime 8 di A dell’anno scorso. Si ripartirà il 15 dicembre con i seguenti abbinamenti: Cagliari-Cittadella, Udinese-Crotone, Genoa-Salernitana, Empoli-Verona, Spezia-Lecce, Venezia-Ternana, Sampdoria-Torino e Fiorentina-Benevento. Altre sfide che promettono bene in termini di gol e spettacolo.