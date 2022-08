COPPA ITALIA, PRIMO ATTO/ Nei 32esimi di finale eliminate 5 squadre di Serie A: Lecce, Salernitana, Verona, Empoli e Sassuolo. Squallida pagina a Modena con l’attaccante neroverde Berardi che insegue alcuni tifosi fuori dallo stadio. Un gesto brutto come la formula di questo torneo

di FABIO CAMILLACCI/ A 5 giorni dall’inizio della Serie A 2022-2023, completato il quadro dei 32esimi di finale di Coppa Italia. Un torneo sempre più brutto e senza fascino a livello di formula. Niente a che vedere con l’appeal della mitica Coppa d’Inghilterra dove è un po’ un tutti contro tutti: dalle categorie inferiori alla Premier League con il sorteggio senza paletti a farla da padrone turno dopo turno. In Italia invece le prime 8 della stagione precedente entrano in scena solo a partire dagli ottavi di finale. Senza dimenticare che nelle gare uniche, chi si è classificato meglio dell’avversaria di turno, ha il vantaggio di giocare in casa. Come può decollare una manifesta zione così poco democratica?

Il bilancio dei 32esimi di finale. In totale sono cadute 5 squadre di Serie A: Lecce, Empoli, Verona, Salernitana e Sassuolo. Proprio i neroverdi in ordine di tempo, sono stati gli ultimi a essere eliminati tra le compagini del massimo campionato impegnate in questo turno di Coppa Italia. Sassuolo sconfitto 3-2 nel derby emiliano contro il Modena dell’ottimo mister Tesser. Al termine, brutto episodio con l’attaccante del Sassuolo Berardi che si mette a rincorrere alcuni tifosi che lo avevano insultato all’esterno dello stadio “Braglia” (nella foto Corriere della Sera: alcuni attimi della follia estratti dai video fatti dai presenti). Poi il calciatore si è scusato sui social per questa brutta pagina; ma il danno di immagine resta.

Bene Cremonese e Bologna. Tra le partite andate in scena lunedi 8 agosto, spiccano le vittorie di grigiorossi e felsinei. I lombardi piegano a fatica per 3-2 la Ternana, mentre i rossoblu festeggiano soprattutto il ritorno in panchina di Sinisa Mihajlovic battendo 1-0 il Cosenza. E poi: Genoa-Benevento 3-2. Questi pertanto tutti gli accoppiamenti per i 16esimi di finale in programma a ottobre: Bari-Parma, Spezia-Brescia, Bologna-Cagliari, Monza-Udinese, Modena-Cremonese, Spal-Genoa, Sampdoria-Ascoli e Cittadella-Torino. Nota finale: queste prime gare di Coppa Italia ci hanno ricordato che purtroppo nel calcio esiste la Var, e che in Italia gli arbitri sono sempre più vittime della bulimia da Var.