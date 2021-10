Convegno dedicato al “Valore del bello” il 13 ottobre a Roma presso il centro “Carlo Azeglio Ciampi” (possibile seguirlo in streaming)

Mercoledì 13 ottobre si terrà a Roma il convegno “IL VALORE DEL BELLO” organizzato da Sidief in collaborazione con Banca d’Italia, presso il Centro Carlo Azeglio Ciampi per l’educazione monetaria e finanziaria (via Nazionale, 190), dalle 9.00 alle 13.15 Nel corso dell’evento verrà analizzato il rapporto tra qualità e bellezza del patrimonio immobiliare e territoriale italiano e il suo valore, non solo economico ma sociale, ambientale e proiettato al futuro. La bellezza, che non è solo legata allo straordinario passato del Paese, ma anche a un presente in cui operatori pubblici e privati scommettono e investono in arte e cultura, confermando la relazione virtuosa tra qualità dei progetti e tenuta degli investimenti.

Dopo l’indirizzo di saluto di Alessandra Perrazzelli, Vice Direttrice Generale BANCA D’ITALIA, ci sarà la presentazione della ricerca “Il valore del bello” a cura di Mario Breglia, Presidente SIDIEF ed Ezio Micelli, Professore ordinario di Estimo e Valutazione economica del progetto Università IUAV di Venezia

Seguirà la tavola rotonda su “Sostenibilità della bellezza, tra economia e società” a cui parteciperanno Ilaria Caprioglio, Sindaco di SAVONA, Fabrizio Di Lazzaro, Professore ordinario di Economia Aziendale Università LUISS GUIDO CARLI, Alessandra Oppio, Professore ordinario di Estimo POLITECNICO DI MILANO, Andrea Petrella, Consigliere presso il Servizio Struttura Economica BANCA D’ITALIA

Successivamente ci sarà il panel di approfondimento su “Le esperienze positive sul territorio” con interventi di Manfredi Catella, Founder & Ceo COIMA, Alessandro Corte Rappis, Head of Asset Management & Letting Italy Northern Area GENERALI REAL ESTATE, Marco Di Luccio, Vice Direttore Generale Gestione e Sviluppo Beni FAI Fondo per l’Ambiente Italiano, Giacomo di Thiene, Presidente ADSI Associazione Dimore Storiche Italiane, Paolo Gencarelli, Responsabile Immobiliare POSTE ITALIANE, Carola Giuseppetti, Consigliere e Direttore Generale SIDIEF, Giuseppe Lobalsamo, Responsabile Direzione Immobiliare GRUPPO UNIPOL, Stefano Mantella, Direttore Strategie Immobiliari e innovazione AGENZIA DEL DEMANIO, moderato da Luigi Donato, Capo Dipartimento Immobili e appalti BANCA D’ITALIA

Seguirà la tavola rotonda su “Il futuro del bello tra storia, natura e cultura”, in cui interverranno Donatella Bianchi, Presidente WWF, giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva, Giovanni Carbonara, Architetto e professore emerito di Restauro Architettonico LA SAPIENZA Università di Roma, Emilio Casalini, Progettista culturale, scrittore, conduttore televisivo, Cino Zucchi, CZA Cino Zucchi Architetti, moderata da Paolo Piccialli, Presidente Consiglio di Sorveglianza SIDIEF

*E’ possibile seguire l’evento in diretta streaming su https://ilvaloredelbello.horusplayer.com