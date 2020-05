Continuano le proteste a Minneapolis per l’uccisione dell’afroamericano soffocato durante il fermo per benché non avesse opposto resistenza

Continua a montare le proteste in Minnesota dopo il terribile episodio della uccisione del giovane afroamericano George Floyd, soffocato tre giorni fa a Minneapolis (foto) da uno dei poliziotti di una pattuglia che lo aveva fermato, ammanettato e massacrato di botte pur non avendo opposto resistenza per una contestazione di poco conto. Non è bastato, per placare gli animi, il licenziamento dei quattro agenti che hanno partecipato alla violenza.

Il sindaco Fisher – che ha deciso di proclamare lo stato d’emergenza di 72 ore nella città –

ha riferito di “spari provenienti dalla folla”, facendo notare che nessun agente ha aperto il fuoco. Alcuni video sui social mostrerebbero che gli spari sono stati esplosi mentre i dimostranti circondavano un’auto della polizia.”Senza giustizia non c’è pace, processate la polizia”, tra gli slogan. Per contrastare le proteste a Minneapolis sono stati schierati anche 500 uomini della Guardia Nazionale ed è stato chiesto aiuto anche al governo del Minnesota.

Ora il presidente Trump minaccia: “Quando comincia il saccheggio si spara”. Ma nella terza notte di proteste è stato incendiato il commissariato dove lavorava l’agente che ha soffocato Floyd.

Contemporaneamente 7 persone sono state ferite in una sparatoria durante una protesta a Louisville, nel Kentucky, per l’uccisione in marzo di una afroamericana, Breonna Taylor, 26 anni, nel corso di una perquisizione da parte di tre agenti bianchi nella sua casa.