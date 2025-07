CONSIGLI ESTIVI UTILI/ Vacanze e benessere oculare: proteggere i tuoi occhi sotto il Sole

di ALESSIA ALIMONDA/ L’estate, sinonimo di relax, mare e giornate all’aperto, porta con sé anche sfide per la salute dei nostri occhi. L’intenso calore e la prolungata esposizione ai raggi solari, uniti ad abitudini tipiche della bella stagione, possono mettere a dura prova la nostra vista. Sebbene sia ormai risaputo che il sole può danneggiare la pelle, è forse meno noto l’impatto che alte temperature e particolari ambienti estivi possono avere sulla delicata superficie oculare. Nonostante la frenesia vacanziera, è fondamentale non sottovalutare l’importanza di alcune precauzioni per salvaguardare la salute degli occhi e prevenire fastidi o, in alcuni casi, veri e propri danni.

I rischi estivi più comuni per gli occhi. Secondo la dottoressa Eleonora Rossi, specialista in oftalmologia presso il “Centro Vista Serena”, esistono cinque problematiche oculari che tendono a manifestarsi con maggiore frequenza durante i mesi estivi.

* Secchezza oculare: le alte temperature, la disidratazione generale del corpo e l’uso prolungato dell’aria condizionata possono ridurre la produzione di lacrime, causando fastidio, bruciore e sensazione di sabbia negli occhi.

* Infiammazione oculare: l’esposizione eccessiva ai raggi UV può irritare la congiuntiva e la cornea, portando a condizioni come congiuntiviti (infiammazione della membrana che riveste l’occhio) o cheratiti (infiammazione della cornea).

* Infezioni oculari: Ambienti come piscine, laghi e spiagge possono essere terreno fertile per virus, batteri e funghi. Il contatto con acqua contaminata o la sabbia può favorire lo sviluppo di infezioni come congiuntiviti batteriche o virali.

* Affaticamento visivo: l’intensità della luce solare, l’aria secca e l’esposizione a schermi sotto il sole possono affaticare gli occhi, causando bruciore, mal di testa e difficoltà di messa a fuoco.

* Irritazione da agenti esterni: l’applicazione di creme solari vicino agli occhi, il contatto con sabbia, sale marino o cloro possono provocare arrossamenti, prurito e irritazioni. Riconoscere questi rischi è il primo passo per adottare le giuste contromisure e godere appieno della propria estate in sicurezza.

Consigli Pratici per una Vista Protettta

Per prevenire i disturbi oculari tipici dell’estate, è essenziale adottare alcune buone pratiche, indipendentemente dalla destinazione delle vostre vacanze. Di seguito i suggerimenti chiave.

* Idratazione costante: bere abbondante acqua e consumare frutta e verdura ricche di liquidi è fondamentale per mantenere una buona idratazione corporea, che si riflette positivamente anche sulla produzione di lacrime. L’uso di lacrime artificiali (colliri idratanti) può fornire un sollievo immediato, specialmente nelle ore più calde.

* Occhiali da sole di qualità: indossare sempre occhiali da sole certificati con protezione UV al 100% è cruciale per schermare i raggi ultravioletti, che possono contribuire all’insorgenza di cataratta e degenerazione maculare. Modelli avvolgenti offrono una protezione maggiore bloccando i raggi anche lateralmente.

* Moderare l’aria condizionata: sebbene rinfrescante, l’aria condizionata tende a seccare l’ambiente e, di conseguenza, anche i tuoi occhi. Mantieni una temperatura mite e, se possibile, usa un umidificatore.

* Evitare di strofinare gli occhi: è una cattiva abitudine che andrebbe evitata sempre, ma diventa ancora più rischiosa in spiaggia o dopo sport acquatici. Strofinare gli occhi facilita l’ingresso di sabbia, batteri e altre particelle irritanti.

* Risciacquo post-bagno: dopo un bagno in mare o in piscina, è consigliabile sciacquare delicatamente gli occhi con una soluzione salina sterile per eliminare sale, cloro o altre impurità.

* Igiene degli asciugamani: utilizza garze sterili monouso o un panno pulito e personale per asciugare gli occhi. Evita asciugamani condivisi, che potrebbero essere veicolo di batteri o detriti.

Attenzione Speciale per Chi Usa Lenti a Contatto

Per i portatori di lenti a contatto, l’estate richiede un’attenzione ancora maggiore. Nuotare indossando le lenti a contatto è fortemente sconsigliato a causa del rischio elevato di infezioni oculari gravi. L’acqua (di mare, piscina o rubinetto) può contenere microrganismi pericolosi che possono aderire alle lenti e causare infezioni. La soluzione più sicura per una buona visione in acqua è l’uso di occhialini da nuoto graduati, prescritti dal tuo medico oculista.

L’importanza degli occhialini. Questi occhialini, realizzati con materiali specifici come il policarbonato, offrono una visione chiara e sono resistenti all’appannamento. Se in situazioni eccezionali non è possibile fare a meno delle lenti a contatto, opta per le lenti usa e getta giornaliere. Assicurati sempre di maneggiarle con mani perfettamente pulite prima dell’applicazione per non compromettere la loro sterilità.

Consiglio finale. Prendersi cura dei propri occhi in estate è un piccolo gesto che può fare una grande differenza per il tuo benessere visivo e per goderti al meglio la stagione più calda dell’anno. Per qualsiasi dubbio o persistenza di disturbi, consulta sempre il tuo oculista di fiducia.