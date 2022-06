Condannato all’ergastolo lo studente Antonio De Marco che a Lecce uccise l’arbitro Daniele De Santis e la fidanzata Eleonora Manta con i quali conviveva

E’ stato condannato all’ergastolo Antonio De Marco, il giovane studente reo confesso dell’omicidio dell’arbitro leccese Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta, uccisi la sera del 21 settembre 2020 nella loro casa in via Montello, che per mesi avevano condiviso con il loro assassino. La sentenza è stata pronunciata oggi dai giudici della Corte d’Assise di Lecce.

Per De Marco non è stato disposto l’isolamento diurno per un anno chiesto dalla Procura, che invece ha visto accoglta la richiesta dell’ergastolo. In aula non erano presenti né De Marco né i suoi genitori. C’erano invece i familiari delle vittime, che hanno commentato: “Nessuna sentenza potrà mai colmare il vuoto che ha lasciato”. Nell’aula bunker di Lecce c’era anche la mamma di Eleonora, che dopo aver ascoltato la condanna si è coperta il viso con le mani ed è scoppiata a piangere, fino a quando è stata accompagnata in una saletta dove è rimasta a lungo.