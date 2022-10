Come è cambiato l’indice di gradimento dei leader politici nell’opinione degli italiani rispetto al voto espresso 15 giorni prima!…

di Luca della Monica/ Vincenzo De Luca, vincitore delle elezioni in Campania come candidato del Pd alla presidenza della Regione, ha annunciato via twitter di aver presentato in Questura a Salerno la denuncia contro Rosy Bindi per diffamazione, attentato ai diritti politici costituzionali e abuso d’ufficio. Si tratta di un […]