COLPO DI SCENA POLITICO-GIUDIZIARIO/ Il Tribunale di Napoli “sospende” lo statuto del M5s in base al quale Giuseppe Conte fu eletto presidente di quel Movimento politico

Quando la politica si tuffa nei gorghi della macchina giudiziaria italiana per risolvere i suoi conflitti può accadere di tutto. Ed è accaduto al Movimento Cinquestelle: il Tribunale di Napoli, chiamato in causa da un gruppo di 3 ex iscritti al M5s (Steven Hutchinson, Renato Delle Donne e Liliana Coppola) che contestavano la procedura seguita nella votazione per la scelta del capo politico, ha depositato la sua decisione con cui sono stati sospesi il nuovo statuto del M5s e, di conseguenza, anche l’elezione di Giuseppe Conte alla presidenza. La notizia è stata diffusa da un avvocato – il suo nome è Lorenzo Borrè – che ha sostenuto il ricorso di tre militanti del Movimento in rappresentanza di alcune centinaia di iscritti (che hanno partecipato al pagamento delle spese legali con una raccolta di fondi): “Il Tribunale Civile di Napoli, in sede di reclamo, ha disposto la sospensione dell’efficacia delle votazioni con cui nell’agosto 2021 è stato modificato lo statuto del Movimento 5 stelle e anche l’elezione di Giuseppe Conte alla presidenza di quel movimento, carica prevista dallo stesso statuto”.

Il Tribunale, presieduto dal giudice Gian Piero Scoppa, come si legge nel dispositivo, sospende “le delibere impugnate dall’Associazione Movimento 5 stelle del 3 agosto 2021 di modifica dello statuto e del 5 agosto 2021 di nomina del presidente”. Il Tribunale, inoltre, “rimette ogni determinazione in ordine alle spese della presente procedura all’esito del pendente giudizio di merito”.

Appresa questa notizia, il professore Giuseppe Conte ha avuto un incontro con il senatore Vito Crimi, che era il capo politico reggente del Movimento quando fu promosso e organizzato il referendum tra gli iscritti per la scelta del n. 1 del M5s

Uno dei tre attivisti napoletani del Movimento 5 Stelle che hanno presentato il ricorso su cui si è pronunciato il Tribunale di Napoli, Steven Hutchinson, ha consegnato all’Ansa la seguente dichiarazione: “E’ stata ripristinata la democrazia all’interno del Movimento 5 Stelle. I veri sconfitti sono Conte, Fico e Di Maio che hanno tutti pari responsabilità politiche. Si ritorna – conclude – allo Statuto uscito dagli Stati generali del febbraio 2021. Da qui bisogna ripartire. Auspichiamo che vengano riconosciuti gli errori da tutti i responsabili“.

LA DICHIARAZIONE DI CONTE

Appresa la notizia, Giuseppe Conte, ha affidato ad una dichiarazione di poche parole la sua posizione: “La mia leadership del MoVimento 5 Stelle si basa sulla profonda condivisione di principi e valori. È un legame politico prima che giuridico, non dipende dalle carte bollate“.