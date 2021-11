Colpo di scena: Berlusconi si schiera a favore del Reddito di cittadinanza. La sortita disorienta alleati e avversari. Una “mossa” furba a sostegno dell’aspirazione al Quirinale?

Colpo di scena: Silvio Berlusconi si schiera a favore del Reddito di cittadinanza. Contraddicendo la linea degli alleati (Lega e Fratelli d’Italia) e di un potenziale alleato come Italia Viva di Renzi, ammette in una intervista che è una misura in grado di aiutare i poveri, cioè coloro che, in certi casi, non hanno i mezzi di sussistenza per garantire alla famiglia la soddisfazione dei bisogni elementari: un tetto e i beni alimentari e le cure mediche.

Molti hanno interpretato questa presa di posizione come una “mossa” per conquistare voti a sostegno della sua aspirazione a candidarsi alla carica di presidente della Repubblica; ma è anche vero che la sortita può inimicargli le simpatie dell’elettorato di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni, oltre che dei due leader della destra. C’è però chi – come la ex ministra Fornero – non si mostra sorpresa per questa mossa, facendo notare – come ha fatto intervenendo stasera ospite della trasmissione “In onda” su La7 – che il Cavaliere non è nuovo a mosse “populiste”, frutto spesso di un calcolo politico, ma anche congeniali alla sua sensibilità per scelte popolari.

Ora si dovranno attendere le reazioni di alleati e potenziali aspiranti sostenitori delle sue aspirazioni quirinalizie.