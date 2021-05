COLPACCIO NEL MERCATO CALCISTICO/ Josè Mourinho è il nuovo allenatore della Roma: ha firmato un contratto di tre anni

di Raffaele Ciccarelli*/ “Io non mi dimetterò mai. Non mi faccio da parte perché ho una dignità e perché amo questo club, ma resto anche per un’altra ragione: il Chelsea non troverà mai un allenatore migliore del sottoscritto”. Parole e musica di Josè Mourinho, naturalmente, nell’intervista rilasciata pochi minuti dopo […]