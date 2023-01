CODA DI CAMPIONATO/ L’Atalanta ribalta il Bologna al Dall’Ara e aggancia la zona Europa League, portandosi a -3 dalla quarta piazza Champions. Lotta salvezza: il Verona vince la sfida contro la Cremonese e lascia ai lombardi l’ultimo posto in classifica

di FABIO CAMILLACCI/ I due posticipi del lunedi hanno completato e mandato in archivio la 17° giornata di Serie A. A Bologna, tre punti per l’Europa per l’Atalanta di Gasperini, al Bentegodi pesante vittoria salvezza per il Verona. L’Hellas, battendo la Cremonese, in un colpo solo scavalca i lombardi lasciandogli l’ultimo posto in classifica, aggancia la Sampdoria terzultima, e sale a -6 dallo Spezia quartultimo.

Partiamo dalle emozioni dello stadio Dall’Ara. Ai felsinei non basta Orsolini: la Dea vince in rimonta e aggancia Roma e Lazio a quota 31 punti portandosi a sole tre lunghezze dall’Inter che attualmente occupa il quarto posto Champions. Bologna subito in vantaggio con l’attaccante marchigiano al 6′. Nella ripresa, il ribaltone bergamasco grazie a Gasp che inserisce Boga: suoi i due assist decisivi per le reti di Koopmeiners e Hojlund (nella foto: la gioia dell’interessante 19enne attaccante danese, al secondo gol di fila dopo quello segnato a La Spezia).

Cambi decisivi: l’Atalanta ha una rosa molto più lunga dei rossoblù di Thiago Motta. Rammarico in casa bolognese: interrotto con una sconfitta, il filotto casalingo di tre vittorie consecutive. Comunque, nel primo tempo meglio i padroni di casa: dinamici e capaci di imbrigliare i nerazzurri. La Dea vera si è vista nel secondo tempo grazie agli innesti di Boga, Zappacosta ed Ederson.

Ciclone Lazovic sulla Cremonese: l’Hellas non è più fanalino di coda. Il calciatore serbo con due reti segnate nel primo tempo, decide la sfida tra le ultime della classe. Adesso sono i lombardi a occupare l’ultima piazza della classifica, mentre gli scaligeri tornano a sperare nella salvezza.

Basti pensare che il Verona non vinceva dal quattro settembre 2022 quando superò la Samp. A questo successo, sono seguite ben dieci sconfitte di fila, interrotte solo dal pareggio centrato mercoledi scorso in casa del Torino. Ora spazio agli ottavi di finale di Coppa Italia, poi il campionato ripartirà col botto: venerdi 13 gennaio, per il primo anticipo del 18° turno, è in programma Napoli-Juventus.

La classifica di Serie A dopo 17 giornate

Napoli 44

Juventus 37

Milan 37

Inter 34

Lazio 31

Atalanta 31

Roma 31

Udinese 25

Fiorentina 23

Torino 23

Lecce 19

Bologna 19

Empoli 19

Salernitana 18

Monza 18

Sassuolo 16

Spezia 15

Verona 9

Sampdoria 9

Cremonese 7