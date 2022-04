CODA DI CAMPIONATO/ La Juventus con la coppia Dybala-Kean passa in casa del Sassuolo e blinda il quarto posto. E adesso i bianconeri puntano al gradino più basso del podio alle spalle delle due milanesi. Allegri spera di sfruttare la crisi del Napoli

di FABIO CAMILLACCI/ Il “Monday Night” della 34° giornata di Serie A sorride alla Juventus che vince 2-1 in rimonta a Reggio Emilia contro il Sassuolo, blinda il quarto posto e si porta a un solo punto dal Napoli terzo in classifica. Adesso il solco tra la quarta posizione che porta in Champions League e la Roma, quinta in graduatoria, è di ben 8 punti. Il distacco da Lazio e Fiorentina addirittura di 10 (anche se i Viola hanno una gara in meno). A quattro turni dal termine un bel tesoretto per la Vecchia Signora che anzi, ora aspira al gradino più basso del podio.

La sfida del Mapei Stadium. Botta e risposta nei primi 45 minuti: emiliani in vantaggio al 38′ con il 22enne attaccante Giacomo Raspadori, pareggio di Dybala al 45′. Match-winner Moise Kean che all’88esimo regala i tre punti ai bianconeri di Massimiliano Allegri. Proprio Kean, subentrato a Morata al 67′. Una vittoria importante per la Juventus con Vlahovic inizialmente in panchina e De Ligt e Cuadrado fuori in extremis per problemi fisici.

L’acuto della “Joya”. A fine stagione lascerà la Juventus visto il mancato rinnovo di contratto, e allora Dybala contro i neroverdi ha evidentemente voluto scaricare tutta la sua rabbia con il gran sinistro che è valso il pari. Gol numero 114 in bianconero per l’attaccante argentino. Il mito Roby Baggio è a un solo gol di distanza. Raspadori, invece, con il suo decimo centro stagionale, diventa il primo italiano nato nel 2000 ad andare in doppia cifra in un singolo torneo di Serie A (nella foto: la gioia di Dybala e Kean).

LA CLASSIFICA DI SERIE A DOPO 34 GIORNATE

Milan 74

Inter 72*

Napoli 67

Juventus 63

Roma 58

Lazio 56

Fiorentina 56*

Atalanta 54*

Verona 49

Sassuolo 46

Torino 43*

Udinese 40*

Bologna 39*

Empoli 37

Spezia 33

Sampdoria 30

Cagliari 28

Genoa 25

Salernitana 25*

Venezia 22*

*Una partita in meno