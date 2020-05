Ci ha lasciato improvvisamente John Peter Sloan, che insegnò, col sorriso e l’ironia, la lingua inglese in tv agli italiani. Aveva 51 anni

È morto, nella sua casa di Menfi, in provincia di Agrigento, dove si era trasferito 5 anni fa, John Peter Sloan, attore, scrittore, notissimo per le sue lezioni d’inglese in televisione. A dare la notizia su Facebook è stato un collega. A Menfi Sloan aveva aperto la ‘Sloan scuola di inglese‘. Malato di asma sin dalla nascita e con un enfisema polmonare, è morto improvvisamente la sera del 25 maggio 2020, colpito da una grave crisi respiratoria.

Di padre irlandese e madre inglese, all’età di 16 anni aveva lasciato l’Inghilterra per viaggiare per l’Europa come cantante e chitarrista. Nel 1990 era approdato in Italia e, prima di diventare autore e attore comico, aveva fondato un gruppo rock, The Max. La band era rimasta attiva fino al 2000, quando è nata sua figlia Dhalissia. A quel punto aveva deciso quindi di interrompere il suo tour per dedicarsi in Italia all’insegnamento della lingua inglese in televisione con un proprio metodo fondato sulla componente ludica, e che lo ha reso popolare nel grande pubblico italiano. Nel 2011 aveva anche fondato la sua prima scuola, “John Peter Sloan – la Scuola”, a Milano, e nel 2013 apre una seconda sede a Roma. John Peter Sloan ha anche sostenuto attivamente “Hot Dogs Rescue”, un’unione di volontari e associazioni che aiutano cani e gatti in Sicilia.