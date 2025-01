CHAMPIONS LEAGUE/ Bergamo, pokerissimo Atalanta contro lo Sturm Graz. Dea sicura dei play-off e in corsa per la Top Eight. In casa del Bruges, ennesimo pareggio per la Juventus di “Mister X” Thiago Motta: spareggi sicuri ma niente accesso diretto agli ottavi. Bologna eliminato in anticipo nonostante la clamorosa vittoria in rimonta contro il Borussia Dormtund

di FABIO CAMILLACCI/ Buon martedi di Champions League per tre delle nostre squadre impegnate nella settima giornata della prima fase; anche se l’Italia perde il Bologna dal lotto dei 5 club in lizza dall’inizio. L’Atalanta a Bergamo scaccia i fantasmi della crisi calando un pokerissimo contro gli austriaci dello Sturm Graz. Un successo che consente alla Dea di restare in corsa per l’accesso diretto agli ottavi di finale; nel frattempo, gli eventuali play-off sono aritmeticamente certi per la squadra di Gasperini. Play-off sicuri anche per la Juventus alla luce dello 0-0 in terra belga contro il Bruges. Sorprendente Bologna: i felsinei al Dall’Ara ribaltano il Borussia Dortmund, ma, non basta per continuare a sperare nei play-off.

Atalanta-Sturm Graz 5-0. Nerazzurri scatenati e ben diversi da quelli visti recentemente in campionato: 3 punti in 4 gare. Retegui sblocca praticamente subito il match al 12′ con un facile tap-in a porta vuota (foto). Nella ripresa, i padroni di casa dilagano grazie all’ingresso in campo di Lookman e Cuadrado. Il colombiano ex Juventus e Inter, infatti, serve a Pasalic l’assist del 2-0 al 58′. De Ketelaere, da buon ex Bruges, sbroglia una mischia in area e segna il 3-0. Al 90′ Lookman di testa cala il poker, prima della “manita” firmata al 94′ da Brescianini. Sul taccuino della partita anche due gol annullati a CDK e Zappacosta. A questo punto, l’Atalanta si giocherà l’ingresso diretto agli ottavi in casa del Barcellona. Austriaci aritmeticamente fuori.

Bruges-Juventus 0-0. Ancora un pareggio per “Mister X” Thiago Motta, ma, stavolta il pari serve almeno a blindare la posizione che vale gli spareggi; anche se i bianconeri non brillano e devono dire addio alla Top 8. Al Jan Breydel Stadium, brutto primo tempo che si chiude in pratica senza emozioni nè tiri in porta. Ritmi decisamente più alti nel secondo tempo con Jutglà e Nico Gonzalez che si divorano due grandi occasioni da rete. A seguire, il portiere belga Mignolet sventa un tentativo dal limite di Locatelli. Madama al momento è 14esima nella mega classifica con 12 punti. Una mega classifica letteralmente dominata dal Liverpool: primo posto con 21 punti in 7 gare per i Reds.

Bologna-Borussia Dortmund 2-1. Clamoroso al Dall’Ara: i rossoblù vanno sotto poi ribaltano i tedeschi finalisti nel 2024 a Wembley, seppur sconfitti dal solito Real Madrid, autentico Re di questa Coppa. E dire che per gli emiliani sembrava l’ennesima serata storta europea. Ospiti avanti al 15′ con Guirassy su calcio di rigore. Poi, altra tegola per la compagine di Vincenzo Italiano: si fa male Orsolini. Nella ripresa, però, il Bologna si prende i tre punti nel giro di due minuti: tra il 71′ e il 72′. Dallinga firma il pareggio su assist di Odgaard, mentre Iling Jr segna su una ribattuta. La prima vittoria, però, come detto, non basta per restare in corsa. La vittoria degli uomini di Italiano è comunque positiva ai fini del Rankig Uefa, per provare ad avere 5 squadre in Coppa Campioni anche nella prossima edizione.