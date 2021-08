CHAMPIONS, ECCO I GIRONI/ Gruppo di ferro solo per il Milan atteso da Atletico Madrid, Liverpool e Porto. Inter ancora con il Real, Juventus abbinata ai campioni d’Europa del Chelsea, per l’Atalanta ci sono Villareal e Manchester United

di FABIO CAMILLACCI/ Milan a parte, non è andata male alle squadre italiane presenti nell’urna di Istanbul per il sorteggio dei gironi di Champions League. In sintesi: gruppo fotocopia di quello dell’anno scorso per l’Inter, Juventus contro i campioni d’Europa del Chelsea, per l’Atalanta c’è il Manchester United e per i rossoneri un raggruppamento di ferro con Atletico Madrid, Liverpool e Porto; d’altronde Pioli e i suoi se lo aspettavano visto che erano inseriti in quarta fascia per la lunga assenza dall’Europa che conta. In generale diciamo che poteva andare meglio ma poteva anche andare peggio per tutte e quattro. Il sorteggio è andato in scena dopo il completamento dei play-off che hanno sancito le ultime partecipanti alla Coppa Campioni 2021-2022. Un roster di squadre non certo entusiasmante.

Il sorteggio. A estrarre le famose palline dall’urna sono stati due ex calciatori del Chelsea: Branislav Ivanovic e Michael Essien. Nel Gruppo A derby tra emiri visto che Paris Saint Germain e Manchester City si giocheranno il primo posto; vita dura per Lipsia e Bruges. Il Girone B è quello di ferro che riguarda il Milan. Raggruppamento C molto equilibrato con Sporting Lisbona, Borussia Dortmund, Ajax, e Besiktas. Nel girone D si rinnova la sfida tra Inter e Real Madrid; con loro anche lo Shaktar Donetsk di De Zerbi e la sorpresa moldava dello Sheriff Tiraspol.

Gli altri gironi. Bayern Monaco, Barcellona, Benfica e Dinamo Kiev, formano il Gruppo E. Mentre nel girone F i detentori dell’Europa League del Villarreal, sfideranno Manchester United, Atalanta e Young Boys. Non proprio una passeggiata per i nerazzurri di Gasperini. Particolarmente equilibrato il girone G con Lilla, Siviglia, Salisburgo e Wolfsburg. Infine, il Gruppo H, quello di Chelsea, Juventus, Zenit San Pietroburgo e Malmoe. Per i bianconeri non dovrebbe essere un problema qualificarsi per gli ottavi di finale. Di fatto, Madama si giocherà il primo posto con i Blues. Il 14 e il 15 settembre la prima giornata della fase a gironi di Champions League.