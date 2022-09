CHAMPIONS AGRODOLCE/ Quaterna sulla ruota di Napoli, serata magica al Maradona: poker degli azzurri al Liverpool. Notte fonda al Meazza: il Bayern Monaco di Sanè stende l’Inter

di FABIO CAMILLACCI/ Serata di Champions League agrodolce per le altre due squadre italiane impegnate nella fase a gironi. Meraviglioso poker del Napoli al Liverpool, sconfitta interna contro il Bayern Monaco per l’Inter. Al Maradona serata magica con super Zielinski. Tre a zero per i partenopei già alla fine del primo tempo: a segno Zielinski su rigore, Anguissa e Simeone. Con Osimhen che si è fatto parare un penalty da Alisson, poi si è infortunato. Nella ripresa ancora Zielinski in gol, prima della rete della bandiera Reds firmata Diaz: finisce 4-1 per gli azzurri di Luciano Spalletti che giocano un grande calcio.

Una notte veramente magica e indimenticabile per i tifosi napoletani presenti allo stadio di Fuorigrotta. Un trionfo, quello targato tecnico di Certaldo e controfirmato dal polacco Zielinski: autore di una doppietta e dell’assist per Anguissa. Un 4-1 che certifica il reale valore di questo rinnovato Napoli. Oltretutto, i partenopei hanno dimostrato di avere ricambi all’altezza in panchina. Un esempio per tutti, il figlio d’arte Simeone autore del momentaneo 3-0. Nell’altra sfida del gruppo, Ajax-Rangers 4-0. Napoli al comando con gli olandesi di Amsterdam.

Stadio Meazza: Sané fa magie, l’Inter lotta ma il Bayern Monaco è troppo più forte della banda Inzaghi. Una giocata strepitosa del tedesco apre le marcature in un primo tempo dominato dagli ospiti. I nerazzurri provano a reagire ma subiscono la sfortunata autorete di D’Ambrosio. Dato statistico sull’armata bavarese: sempre vittoriosi nel Meazza nerazzurro e 19° esordio vincente consecutivo in Champions League. Nel primo tempo, il gioco asfissiante del Bayern schiaccia i nerazzurri; il raddoppio dei tedeschi arriva proprio nel miglior momento dei padroni di casa. Nell’altra sfida del raggruppamento: Barcellona-Viktoria Plzen. Come era prevedibile, il girone di ferro parte più che in salita per l’Inter.