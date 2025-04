CASA DEL JAZZ A ROMA/ Appuntamento con i vincitori della borsa di studio “Pathways to Jazz”. Jacopo Ferrazza (contrabbasso), Fabio Giachino (pianoforte), Max Ionata (sax tenore), Badrya Razem (voce), Francesca Remigi (batteria), Ferdinando Romano (contrabbasso)

Roma, “Casa del Jazz”: venerdì 11 aprile ore 21,00 appuntamento con “Pathways to jazz-una notte di jazz italiano”. I vincitori della borsa di studio “Pathways to Jazz” con: Jacopo Ferrazza (contrabbasso), Fabio Giachino (pianoforte), Max Ionata (sax tenore), Badrya Razem (voce), Francesca Remigi (batteria), Ferdinando Romano (contrabbasso). In collaborazione con “Music 4 Love”. Pathways To Jazz è nato nel 2014 quando il fondatore Alan Cogen, con il supporto della Program Manager Sarah Goodroad e della Boulder County Arts Alliance, ha creato un programma di borse di studio per finanziare eccezionali musicisti jazz desiderosi di realizzare registrazioni professionali (nella foto a destra: Max Ionata).

La storia. Inizialmente riservato agli artisti del Colorado, il successo dell’iniziativa ha portato a un’espansione a livello nazionale nel 2019. Poi, nel suo decimo anno di attività e grazie alla collaborazione con l’organizzazione Music For Love, Pathways To Jazz ha raggiunto anche l’Italia. Nel 2024, oltre ai vincitori statunitensi, ha finanziato sei straordinari artisti italiani. Venerdì 11 aprile, alla Casa del Jazz di Roma, saliranno sul palco, Jacopo Ferrazza, contrabbasso, Fabio Giachino, pianoforte, Max Ionata, sax tenore,Badrya Razem, voce, Francesca Remigi, batteria e Ferdinando Romano, contrabbasso, vincitori della borsa di studio “Pathways to Jazz”. “Pathways To Jazz è onorato di sostenere gli artisti nel dare vita alla loro musica, assicurandosi che il loro lavoro possa raggiungere e ispirare il pubblico per molti anni a venire.”

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina,55

Info: 06 80241281