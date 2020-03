Carabiniere spara durante un tentativo di rapina: muore un ragazzo di 15 anni. Parenti e amici vanno all’ospedale Pellegrini e devastano il pronto soccorso

A Napoli la scorsa notte un ragazzo di 15 anni tenta di rapinare un carabiniere in borghese, che reagisce sparando; il ragazzo, ferito gravemente, viene portato all’ospedale Pellegrini, dove muore. Poco dopo sopraggiungono parenti e amici del ragazzo che devastano il pronto soccorso dell’importante nosocomio minacciando rendendolo inservibile e picchiano il personale di servizio. Quindi il dirigente dell’ospedale si è visto costretto a far trasferire i degenti in altre strutture. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio.

Il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva – il quale durante il sopralluogo nell’ospedale del centro antico ha constatato “gli ingenti danni ad arredi e attrezzature” e “l’assenza di condizioni igienico-sanitarie” determinata da quanto accaduto – ha diffuso il seguente comunicato: “La notte scorsa, dopo il decesso di un minorenne arrivato in pronto soccorso con ferita da arma da fuoco, il Pronto soccorso del presidio ospedaliero dei Pellegrini è stato devastato dai familiari e amici del ragazzo. Un fatto gravissimo per il quale esprimo solidarietà a tutti i nostri dipendenti che ancora una volta sono stati vittime di insulti e minacce, e ancora una volta hanno continuato, nonostante tutto, a prestare assistenza ai pazienti. Pertanto sono stato costretto – dice Verdoliva – a chiudere il Pronto Soccorso. Quanto è accaduto ha di fatto creato condizioni che impediscono lo svolgimento delle attività assistenziali di emergenza in condizioni di sicurezza, sia per i pazienti che per gli operatori”. Intanto sono cominciate le attività necessarie a ripristinare quanto prima possibile l’attività di PS tenuto conto dell’importanza che il presidio ospedaliero riveste nell’ambito della rete cittadina.