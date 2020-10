CAMPIONATO CON IL COVID/ Situazione sempre più grave al Genoa: i positivi salgono a 22. Nel Napoli sono 3 tra cui Zielinski ed Elmas. Intanto nel primo anticipo, colpo Samp a Firenze e il popolo viola contesta Chiesa che sta per passare alla Juventus. Europa League: sorteggio agrodolce per le italiane

di FABIO CAMILLACCI/ Come stabilito dal Consiglio di Lega Calcio straordinario, la Serie A va avanti nonostante il focolaio Covid al Genoa e i due contagiati in casa Napoli, conseguenza di Napoli-Genoa di domenica scorsa. La terza giornata ha preso il via di venerdi con l’anticipo Fiorentina-Sampdoria: colpaccio dei blucerchiati di Ranieri al Franchi di Firenze. Quagliarella e Verre stendono la Viola.

Finisce 2-1 per la squadra di Ranieri che così conquista i suoi primi punti in questo campionato. Nel primo tempo, l’eterno Quaglia si conquista un rigore (ingenuo fallo di Ceccherini) e lo trasforma. Nella ripresa Vlahovic pareggia, ma, a sette minuti dal termine, su rinvio del portiere Audero, il 26enne trequartista Valerio Verre di scuola Roma, trova un pallonetto degno di Totti.

E’ stata l’ultima gara di Federico Chiesa con la maglia viola? Radio mercato parla di un imminente passaggio del figlio d’arte alla Juventus: si tratterebbe di un grande colpo “last minute” della Vecchia Signora a meno di tre giorni dalla chiusura del calciomercato. Nonostante le sirene bianconere, in campo Chiesa non demerita e al 95′ colpisce il palo con un diagonale dei suoi. Ma il tifo fiorentino più acceso non gli perdona il passaggio all’odiata Juve e lo ripudia impedendogli di indossare la striscia in ricordo di capitan Astori. Fascia di capitano per Chiesa ma non quella speciale.

Emergenza coronavirus, il Napoli tira un sospiro di sollievo. Dopo il secondo giro di tamponi, niente focolaio come al Genoa ma 3 positivi al Covid-19. Si tratta del centrocampista polacco Piotr Zielinski e del collaboratore (extra gruppo squadra) Giandomenico Costi. Dal terzo giro di tamponi prima di Juventus-Napoli, è risultato positivo anche Elmas.

Al Genoa invece la situazione peggiora giorno dopo giorno. Il club rossoblu infatti ha comunicato che gli accertamenti fatti il primo ottobre, hanno evidenziato la positività al Covid anche per i calciatori Petar Brlek e Miha Zajc e per il collaboratore tecnico Walter Bressan. Nella mattinata di sabato poi si è appreso di altri 3 giocatori positivi. Si tratta di Davide Biraschi, Domenico Criscito e Darian Males. Salgono così a 22 i contagiati totali del club rossoblù. Una rosa decimata. Rinviata Genoa-Torino in programma sabato 3, l’attività al Centro Sportivo genoano resta sospesa fino a lunedì. Per fortuna del Genoa, la sosta per le Nazionali è alle porte.

IL SORTEGGIO DI EUROPA LEAGUE

In Svizzera, dopo il sorteggio per la fase a gironi di Champions League, è andato in scena quello per i gruppi dell’Europa League 2020-2021. Sulla carta, sorride soltanto la Roma: a Napoli e Milan poteva andar meglio. Ricordiamo che la squadra giallorossa e quella partenopea erano teste di serie, mentre i rossoneri sono stati inseriti in terza fascia; quindi, per il Diavolo era lecito attendersi un raggruppamento impegnativo. Poi è chiaro: in Europa non esistono partite facili.

Roma, l’obiettivo è migliorare rispetto agli ottavi di finale raggiunti nella scorsa stagione. L’avventura della compagine allenata da Fonseca si fermò davanti allo scoglio Siviglia. Uno scoglio vero e proprio visto che poi gli andalusi alzarono per l’ennesima volta l’ex Coppa Uefa battendo l’Inter in finale. Quest’anno, per volare ai sedicesimi di finale, la Roma dovrà vedersela con gli svizzeri dello Young Boys, i romeni del Cluj e i bulgari del Cska Sofia. Un girone sicuramente alla portata dei giallorossi.

L’asticella della difficoltà si alza per il Napoli. Dopo 4 stagioni in Champions League gli azzurri in Europa ripartono da un gruppo non proprio facilissimo. I ragazzi di Gennaro Gattuso infatti sono stati abbinati ai baschi della Real Sociedad che tra le loro fila annoverano il talento David Silva, agli olandesi dell’AZ Alkmaar e ai croati del Rijeka. Tutte squadre di buon livello. Ma il Napoli a oggi è sicuramente la più forte del raggruppamento e non dovrebbe avere problemi a centrare la qualificazione.

Nemmeno il tempo di respirare per il Milan che mercoledi al playoff contro il Rio Ave ha ottenuto l’accesso alla fase a gironi solo dopo una lunghissima serie di calci di rigore. I rossoneri hanno pescato forse la squadra più forte inserita in quarta fascia: il Lille. Oltre ai francesi, Ibra e compagni se la vedranno con gli scozzesi del Celtic Glasgow e i cechi dello Sparta Praga. Per le 3 italiane, esordio giovedi 22 ottobre: alle 18.55 Young Boys-Roma e Napoli-AZ Alkmaar, alle 21 Celtic-Milan.