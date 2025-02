CALCIOMERCATO STOP/ Si è chiusa con i fuochi d’artificio questa sessione invernale. Il Milan grande protagonista: dopo Gimenez ecco Joao Felix, Sottil e Bondo. Fagioli dalla Juventus alla Fiorentina, Biraghi dalla Viola al Torino. Tre innesti per la Roma di Claudio Ranieri

di FABIO CAMILLACCI/ Alla mezzanotte di lunedi 3 febbraio è calato il sipario sul calciomercato invernale. E bisogna ammettere che questa sessione, soprattutto nelle ultime 48 ore, ha riservato più emozioni e più colpi di quella estiva. Milan letteralmente scatenato. Il fiore all’occhiello è ovviamente l’attaccante messicano Gimenez arrivato dagli olandesi del Feyenoord per 32 milioni di euro. In pratica: il risparmio sull’ingaggio di Morata finito ai turchi del Galatasaray e i soldi incassati con la cessione di Daniel Maldini all’Atalanta.

L’altro grande colpo del Diavolo è Joao Felix. Il talento portoghese arriva a Milano dal Chelsea in prestito oneroso: circa 5 milioni di euro, bonus compresi (nella foto: l’arrivo di Joao Felix all’aeroporto di Malpensa). Ricordiamo poi che i rossoneri hanno preso (nei giorni scorsi) l’ex difensore del Manchester City Kyle Walker e il promettente centrocampista francese Warren Bondo, 21enne: al Monza vanno 10 milioni più 2 di bonus.

L’affare Sottil e le cessioni milaniste. Come se non bastasse, la proprietà americana del Milan, nelle ultime ore di mercato, ha anche trovato l’accordo con la Fiorentina per l’attaccante Riccardo Sottil: prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Bennacer è stato ceduto al Marsiglia, il centrocampista algerino ha detto sì ai francesi: prestito con diritto di riscatto a 13 milioni totali. Mentre, Noah Okafor va al Napoli in prestito con diritto di riscatto.

Fagioli dalla Juve alla Fiorentina. Il centrocampista lascia Torino a titolo definitivo per 16 milioni, più 3 di bonus e percentuale in caso di rivendita futura. La Viola, invece, cede l’esterno mancino Cristiano Biraghi al Torino, in prestito con diritto di riscatto. I granata, dopo gli arrivi di Elmas, Casadei e Biraghi, ingaggiano anche Salama, attaccante francese classe 2000, che arriva dal Reims in prestito con diritto di riscatto. Ceduto al Como il difensore kosovaro Mërgim Vojvoda. Mentre, i lariani cedono Belotti in prestito al Benfica.

Tre colpi per la Roma che almeno quantitativamente rinforza la rosa. Spicca il 21enne centrocampista francese Gourna-Douhat preso dal Salisburgo in prestito oneroso con obbligo condizionato a 18 milioni in base alle presenze. Prestito con diritto di riscatto, invece, per il difensore centrale danese Victor Nelsson del Galatasaray. Accordo trovato anche con il Twente per il terzino sinistro Salah-Eddine: prestito con obbligo di riscatto da 6,5 milioni al Twente. Appuntamento al calciomercato estivo.