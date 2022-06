CALCIOMERCATO, COLPO ROMA/ Nemanja Matic ritrova Josè Mourinho. Il serbo è arrivato nella Capitale per firmare il contratto con i giallorossi. Dopo le esperienze con Chelsea e Manchester United, il centrocampista è stato fortemente voluto dallo Special One

di FABIO CAMILLACCI/ I giornali si riempiono di titoloni di calciomercato sul nulla, soprattutto in relazione a presunti colpi in arrivo da parte di club indebitati e con problemi societari come Juventus, Inter e Milan, mentre la Roma americana dei Friedkin e fresca vincitrice della Uefa Conference League, fa i fatti; seppur a parametro zero, perchè anche i capitolini hanno problemi di bilancio. Josè Mourinho è accontentato: ecco Nemanja Matic, forte centrocampista serbo svincolatosi dal Manchester United.

Lo sbarco nella Capitale. Atterrato a Ciampino nella mattinata di lunedi 13 giugno, il quasi 34enne ha sostenuto e superato le visite mediche a Villa Stuart. Nella giornata di martedi 14 giugno firmerà il contratto di un anno a 3,5 milioni di euro, più opzione per un secondo anno. L’opzione diventerà un rinnovo automatico fino al 2024 se Matic giocherà la metà delle partite, oppure se la Roma si qualificherà in Europa.

Nemanja Matic: elegante e sorridente. Pantaloni rossi, camicia bianca e giacca grigia, il gigante serbo (è alto 1 metro e 94) è stato accolto dai tifosi giallorossi a cui si è concesso per autografi, video e foto (foto a destra). “G razie a tutti”, si è limitato a dire il metronomo fortemente voluto dallo Special One. Per Matic si tratta della prima avventura in Serie A, ma ritrova José Mourinho con cui ha lavorato in Premier League vincendo molto con le maglie di Chelsea e Red Devils (nella foto a sinistra e in home page: Matic con Mourinho ai tempi del Manchester United).

I numeri di Nemanja Matic con il Manchester United. Per il serbo, cinque stagioni con i rossi di Manchester: 189 presenze e 4 gol. Non è sicuramente un bomber, ma il tecnico portoghese lo ha voluto perchè porterà ordine, intelligenza tattica e personalità nel centrocampo giallorosso. Un bel sostituto dell’armeno Mkhitaryan che a fine contratto con la Roma ha preferito accasarsi all’Inter per disputare la Champions League.