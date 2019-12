CALCIOMERCATO/ Adesso è anche ufficiale: Zlatan Ibrahimovic torna al Milan. Contratto di 6 mesi da 3,5 milioni più bonus. Inter: per Arturo Vidal ballano 8 milioni con il Barcellona ma l’affare si farà

di FABIO CAMILLACCI/ Zlatan Ibrahimovic è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Lo ha comunicato la società rossonera mettendo nero su bianco le indiscrezioni che da diverse settimane circolavano nell’ambiente. Dopo l’esperienza ai Los Angeles Galaxy (53 gol in 58 partite), Ibra torna a vestire il rossonero dopo averlo lasciato (controvoglia, per sua stessa ammissione) al termine della stagione 2011/12. Per Zlatan (38 anni) contratto di 6 mesi con opzione sull’anno successivo per un totale di 3,5 milioni di euro più bonus.

Una carriera da vincente. La straordinaria carriera di Ibrahimovic, iniziata con la maglia del Malmö Fotbollförening, è stata scandita, oltre che dal Milan, da: Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, Paris Saint-Germain, Manchester United e Los Angeles Galaxy, per un totale di 788 partite e 473 gol. Tra gli innumerevoli riconoscimenti individuali, Ibra ha vinto 5 titoli di capocannoniere (2 in Italia) e 11 edizioni del Guldbollen, il premio assegnato al miglior calciatore svedese. In Serie A è stato eletto per 3 volte miglior giocatore assoluto e 5 volte miglior giocatore straniero. Suo unico cruccio, non aver mai vinto la Champions League. Il fuoriclasse svedese ha dichiarato: “Sto tornando in un Club che rispetto enormemente e in una città che amo. Lotterò con i miei compagni di squadra per cambiare il corso di questa stagione e farò di tutto per centrare i nostri obiettivi”. Ibrahimovic sarà a Milano giovedì 2 gennaio per le visite mediche e per i primi allenamenti con i nuovi compagni di squadra.

Le notizie precedenti con le anticipazioni di Altroquotidiano

Ibracadabra e Zlatan torna al Milan: è praticamente fatta per l’attaccante svedese ai rossoneri. Inter: per Arturo Vidal ballano 8 milioni con il Barcellona ma l’affare si farà

Manca una settimana all’apertura della sessione invernale di calciomercato. Intanto, molti club lavorano su alcuni affari importanti da annunciare a breve. In Italia, sono particolarmente attive le milanesi. Milan: Zlatan Ibrahimovic ha detto sì. L’attaccante svedese sbarcherà a Milano nei prossimi giorni; forse il 30 dicembre alla ripresa degli allenamenti. E’ dunque il 38enne Ibra il primo rinforzo della campagna acquisti invernale rossonera. Ibrahimovic sarà a disposizione del tecnico Stefano Pioli già per il giorno dell’Epifania per Milan-Sampdoria di campionato. Bisogna considerare però che il bomber svedese è fermo da metà novembre scorso e avrà quindi bisogno di due-tre settimane di tempo per recuperare un buono stato di forma. Questi i dettagli dell’accordo: Ibra torna al Milan con un contratto di sei mesi ma facilmente prolungabili a 18, attraverso degli obiettivi personali da centrare. Le parti adesso stanno lavorando sugli ultimi dettagli, poi ci sarà l’ufficializzazione.

Passiamo alla sponda nerazzurra del Naviglio: Inter, Vidal si avvicina. Il centrocampista cileno resta l’oggetto del desiderio interista e la trattativa va avanti. Rimane la distanza tra domanda e offerta: l’Inter è ferma a 12 milioni, il Barcellona ne chiede 20. L’agente del giocatore, Fernando Felicevich (peraltro lo stesso di Alexis Sanchez quando “El Nino Maravilla” era al Manchester United) si sta adoperando in questi giorni per avvicinare le parti. Antonio Conte per riportare lo scudetto a Milano spinge per avere un rinforzo del calibro del 32enne centrocampista ex Juventus. La decisione della famiglia Zhang di autorizzare l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio ad allontanarsi dalla posizione iniziale del prestito fine a se stesso potrebbe essere la mossa della svolta. Dunque, nella calza della Befana, i tifosi nerazzurri potrebbero trovare proprio Arturo Vidal.