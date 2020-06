CALCIO POST-LOCKDOWN/ Settimana importante sul fronte ripartenza in Europa: dalle semifinali di ritorno di Coppa Italia alla ripresa della Liga spagnola. Ricominceranno anche la Super Lig turca e il campionato romeno

di FABIO CAMILLACCI/ Dopo la ripresa anticipata della Bundesliga tedesca che ha fatto da apripista al calcio europeo per la ripartenza post-emergenza coronavirus, scatta una settimana importante. La settimana che, dal punto di vista del mondo del pallone, farà tornare alla “normalità” anche altri Paesi del Vecchio Continente. È soprattutto la settimana del ritorno del calcio in Italia con il secondo atto delle semifinali di Coppa Italia. Venerdi 12 giugno alle 20.45 Juventus-Milan, sabato 13 alla stessa ora Napoli-Inter. Si avvicina a grandi passi anche la ripresa della Premier League inglese in programma per il 17 giugno. Al Liverpool di Jurgen Klopp, dopo la conquista della Champions League un anno fa, basta poco per tornare campione d’Inghilterra. Sta dunque per finire un lungo digiuno da “scudetto” che ad Anfield Road dura dalla stagione 1989-90.

Tra i principali campionati europei, si prepara a ripartire anche la Liga spagnola. Giovedi 11 giugno riflettori puntati sul derby di Siviglia con calcio d’inizio alle ore 22:. A seguire, impegni non troppo duri per le due squadre che si contendono il titolo: per il Barcellona, capolista con 2 punti di vantaggio, sabato 13 c’è il Maiorca, mentre il Real Madrid domenica prossima sfida l’Eibar. Ecco il programma completo della 28° giornata: Siviglia-Betis, Granada-Getafe (venerdi alle 19.30), Valencia-Levante (sempre venerdi 12 alle 22). Sabato poi si giocheranno: Espanyol-Alaves (alle 13), Celta-Villarreal (ore 17), Leganes-Valladolid (alle 19.30) e Maiorca-Barcellona (ore 22). Domenica invece sono previste: Athletic Bilbao-Atletico Madrid (alle 13), Real Madrid-Eibar (ore 19.30) e Real Sociedad-Osasuna (alle 22).

Francia, Olanda, Belgio e Scozia hanno deciso di chiudere in anticipo la stagione: la situazione nel resto d’Europa. Si gioca già in Portogallo, Austria, Repubblica Ceca, Grecia, Danimarca, Croazia, Bulgaria, Bielorussia, Estonia, Ungheria, Lituania, Montenegro, Polonia, Serbia, Slovenia e Ucraina. Questa settimana vedrà la ripartenza anche in Turchia: venerdì sera alle 20 si giocheranno Fenerbahçe-Kaiserispor e Gotzepe-Trabzonspor, col club di Trebisonda capolista che ha appena ricevuto la notizia dell’esclusione dalle coppe europee per violazione del fair-play finanziario. Si ripartirà a breve anche in Romania: venerdì 12 è prevista c’è Universitatea Craiova-Botosani. Seppur in uno scenario surreale, è bello sapere che anche il calcio riparte dopo il lockdown da Covid-19.