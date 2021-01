CALCIO E MERCATO/ E’ il Napoli la quarta semifinalista di Coppa Italia: sfiderà l’Atalanta. I partenopei allontanano la crisi battendo lo Spezia. Sul fronte trattative salta il clamoroso scambio che sembrava fatto: Dzeko resta alla Roma e Sanchez all’Inter. Tra i due club non c’è l’intesa economica

di FABIO CAMILLACCI/ Il Napoli, come da pronostico, completa il quadro delle semifinali della Coppa Italia 2020-2021. Allo stadio “Diego Armando Maradona” di Fuorigrotta, gli azzurri battono lo Spezia e adesso se la vedranno con la super Atalanta di Gasperini. Vendicata la vittoria spezzina in campionato. Primo tempo senza storia: 4-0 per i partenopei con reti di Koulibaly al 5′, Lozano al 20′, Politano al 30′ e Elmas al 40′. Squadra ligure non pervenuta. Nella ripresa, i padroni di casa allentano la tensione e tra turn over e raffica di cambi calano, favorendo il ritorno degli ospiti che vanno in gol due volte nel giro di due minuti tra il 71′ e il 73′. Gyasi e Acampora i marcatori. Lo Spezia spaventa il Napoli che però regge e arriva in porto mettendo a tacere le voci di un imminente esonero di Gennaro Gattuso.

In tutto questo, il calciomercato invernale si avvia stancamente verso la chiusura: il sipario calerà alle ore 20 di lunedi 1 febbraio. Senza soldi da spendere si va avanti a colpi di “scambi alla pari” e di prestiti, con o senza diritto di riscatto. L’attaccante Kevin Lasagna è passato dall’Udinese al Verona. I friulani lo hanno sostituito con lo spagnolo Llorente arrivato dal Napoli. I partenopei inoltre hanno ceduto in prestito alla Fiorentina il difensore di fascia franco-marocchino Malcuit. E mentre la Roma sta per ufficializzare il ritorno di El Shaarawy, salta quello che sarebbe potuto essere lo scambio più importante di questa sessione invernale.

Edin Dzeko a Trigoria rimane un separato in casa dopo aver rotto con il tecnico Fonseca e il club giallorosso lavora per cederlo. Il Paris Saint Germain ha detto “no” allo scambio con Icardi e così nelle ultime ore si era rafforzata l’ipotesi di una cessione del bosniaco ai nerazzurri di Antonio Conte in cambio del cileno Sanchez. Tutto saltato. Certo, nel calciomercato è sempre bene non chiudere mai le porte in maniera definitiva, ma allo stato attuale le trattative per lo scambio Dzeko-Sanchez tra Inter e Roma sono finite. Dzeko resta a Roma, Sanchez a Milano. Le parti non hanno trovato l’accordo sulle cifre economiche.