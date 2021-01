CALCIO E MERCATO/ E’ il Napoli la quarta semifinalista di Coppa Italia: sfiderà l’Atalanta. I partenopei allontanano la crisi battendo lo Spezia. Sul fronte trattative si prosegue stancamente ma prende corpo uno scambio clamoroso: Dzeko all’Inter, Sanchez alla Roma

di FABIO CAMILLACCI/ Il Napoli, come da pronostico, completa il quadro delle semifinali della Coppa Italia 2020-2021. Allo stadio “Diego Armando Maradona” di Fuorigrotta, gli azzurri battono lo Spezia e adesso se la vedranno con la super Atalanta di Gasperini. Vendicata la vittoria spezzina in campionato. Primo tempo senza storia: 4-0 per i partenopei con reti di Koulibaly al 5′, Lozano al 20′, Politano al 30′ e Elmas al 40′. Squadra ligure non pervenuta. Nella ripresa, i padroni di casa allentano la tensione e tra turn over e raffica di cambi calano, favorendo il ritorno degli ospiti che vanno in gol due volte nel giro di due minuti tra il 71′ e il 73′. Gyasi e Acampora i marcatori. Lo Spezia spaventa il Napoli che però regge e arriva in porto mettendo a tacere le voci di un imminente esonero di Gennaro Gattuso.

In tutto questo, il calciomercato invernale si avvia stancamente verso la chiusura: il sipario calerà alle ore 20 di lunedi 1 febbraio. Senza soldi da spendere si va avanti a colpi di “scambi alla pari” e di prestiti, con o senza diritto di riscatto. L’attaccante Kevin Lasagna è passato dall’Udinese al Verona. I friulani lo hanno sostituito con lo spagnolo Llorente arrivato dal Napoli. I partenopei inoltre hanno ceduto in prestito alla Fiorentina il difensore di fascia franco-marocchino Malcuit. E mentre la Roma sta per ufficializzare il ritorno di El Shaarawy, lo scambio più importante di questa sessione invernale, potrebbe riguardare proprio i giallorossi e l’Inter.

Edin Dzeko a Trigoria rimane un separato in casa dopo aver rotto con il tecnico Fonseca e il club giallorosso lavora per cederlo. Il Paris Saint Germain ha detto “no” allo scambio con Icardi e così nelle ultime ore si rafforza l’ipotesi di una cessione del bosniaco ai nerazzurri di Antonio Conte in cambio del cileno Sanchez. Per bilanciare il peso degli ingaggi, nell’affare potrebbe entrare anche Pinamonti che sbarcherebbe nella Capitale insieme al “Nino Maravilla”. Le prossime ore saranno decisive dopo il vertice andato in scena in un hotel di Milano tra il direttore sportivo interista Piero Ausilio e quello della Roma Tiago Pinto. Un’operazione che potrebbe quagliare in dirittura d’arrivo.