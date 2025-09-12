CAFFE’ CRIMINALE/ Arezzo, Teatro Vasariano: dal caso Elisa Claps all’omicidio di Chiara Poggi. Un grande evento per chi è appassionato di crimine e criminologia

di SERGIO TRASATTI/ Tutto pronto ad Arezzo per la prima edizione di “Caffè Criminale”. L’appuntamento è per le 16.30 di domenica 14 settembre nella prestigiosa location del Teatro Vasariano in piazza del Praticino 7. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Un interessante progetto culturale ideato e creato dalla psicoterapeuta, criminologa e giornalista Barbara Fabbroni, per riflettere sul tema del femminicidio e sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno della violenza sulle donne.

Arezzo: una domenica di incontri, proiezioni e riflessioni. Ad animare la prima edizione di “Caffè Criminale” saranno talk con psicologi, criminologi, magistrati, giornalisti e professionisti della comunicazione, affiancati da proiezioni audiovisive e dibattiti dal vivo. Un modo utile per stimolare un dialogo profondo sui temi della giustizia, della violenza e della verità.

Il programma. Dalle 16.30 alle 19,30 di domenica 14 settembre è previsto l’incontro con Gildo Claps, il fratello di Elisa. Ci sarà l’inaugurazione dell’installazione artistica dedicata a tutte le donne vittime di femminicidio realizzata da Erica Pacileo, e la visione di frammenti della serie “Per Elisa, il caso Claps” prodotta da Rai Fiction per Netflix Italia. Poi, dalle ore 21, spazio all’analisi del caso Garlasco con l’esperto in comunicazione verbale e non verbale Gianluca Spina, ex funzionario della Polizia di Stato.

I partner. ‘Caffè Criminale’ è organizzato da Barbara Fabbroni con Fernando Maraghini ed Erica Pacileo, in collaborazione con Impresa Donna di Confesercenti Arezzo, Pronto Donna. E con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, della Fondazione Arezzo Intour, Soroptimist Arezzo, Albo Nazionale dei Criminologi Italiani, Almasen Artisti Associati.

Le parole dell’ideatrice di “Caffè Criminale”. Barbara Fabbroni alla vigilia ha presentato l’appuntamento dicendo: “Si tratta di un evento che unisce la profondità della riflessione alla potenza della narrazione, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente sui grandi casi di cronaca nera nazionale e internazionale. ‘Caffè Criminale’ vuole essere molto più di un evento; vuole, infatti, essere un’occasione per guardare insieme il passato, interrogare il presente e orientare il futuro. Invitiamo cittadini, istituzioni, media e cultura a sostenere e vivere questa esperienza di riflessione, consapevolezza e comunità”.

Le dichiarazioni della presidente e della direttrice di Impresa Donna di Confesercenti. Anna Laura Galati e Valeria Alvisi in coro hanno detto: “Impresa Donna di Confesercenti ha condiviso il progetto di Barbara Fabbroni sposando la finalità con l’obiettivo di contribuire a frenare la violenza contro le donne”.

Il moderatore dell’evento e gli altri ospiti d’eccezione. ‘Caffè Criminale’ sarà presentato da Fabio Camillacci: giornalista professionista del Cusano Media Group, conduttore del Canale 122 del digitale terrestre ‘Fatti di nera’, speaker di Radio Cusano Campus, voce storica di RDS, doppiatore e voce ufficiale di Kent Brockman dei Simpson. Oltre a Gianluca Spina e al fondatore e presidente di Penelope Italia, Gildo Claps, interverranno: l’avvocato Nicodemo Gentile del direttivo dell’associazione Penelope Italia, e Mauro Valentini, giornalista e scrittore. Tutti testimoni e protagonisti di storie che hanno toccato le coscienze degli italiani.