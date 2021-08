BRONZO DALLA LOTTA LIBERA/ Tokyo 2020, l’azzurro di origine cubane Abraham Conyedo è terzo nella categoria 97 kg. Atletica, la staffetta maschile 4X400 pasticcia e chiude la finale al 7° posto con il nuovo record italiano. Basket, trionfo Usa

di MARIO MEDORI/ Dopo tanti trionfi, il penultimo giorno di Tokyo 2020 regala solo un bronzo alla delegazione italiana. Ma è comunque una gran bella medaglia quella ottenuta nella lotta libera categoria 97 kg dall’italo-cubano Abraham Conyedo. Battuto 6-2 ai punti il turco Karadeniz. Match intenso per il lottatore azzurro, in svantaggio fino a circa 40” dalla fine: poi una mossa da quattro punti sigilla una spettacolare rimonta. Ora nel medagliere l’Italia scende dal 7° all’8° posto con 39 medaglie: 10 ori, 10 argenti e 19 bronzi. La Germania ci ha nuovamente superato ma restiamo davanti alla Francia.

Atletica, deludono gli azzurri della 4×400. Dopo i fasti italiani nei 100 metri e nella staffetta 4X100, il quartetto formato da Davide Re, Vladimir Aceti, Edoardo Scotti e Alessandro Sibilio, chiude al 7° posto nonostante il nuovo record italiano con il tempo di 2’58″81. Pesa anche un pasticcio nell’ultimo cambio di testimone. Oro agli Stati Uniti (2’55″70) davanti a Olanda (2’57″18) e Botswana (2’57″27).

Continua intanto la gioia degli azzurri trionfatori nella staffetta 4X100. Il giorno dopo lo storico oro, Filippo Tortu ai media inglesi durante la conferenza stampa a Casa Italia ha detto: “Mi sono allenato in un parco per un mese. E’ un miracolo che siamo riusciti a fare tutto questo, e un miracolo non può essere spiegato”. Significative anche le parole di Marcell Jacobs: “L’immagine della mia Olimpiade è la bandiera italiana”. Infine, l’orgoglio di Desalu: “L’atletica è la regina degli sport, non c’è Ronaldo che tenga”

Basket, trionfo americano. Gli Stati Uniti si confermano padroni della pallacanestro mondiale, grazie alla vittoria per 87-82 contro la Francia. Gli statunitensi di Popovich conquistano la medaglia d’oro in Giappone firmando così il quarto successo consecutivo alle Olimpiadi dopo Pechino, Londra e Rio. E’ il sedicesimo oro nella storia olimpica del “Dream Team”. Storico Durant: per lui, terzo trionfo a cinque cerchi in carriera. Per la Francia invece arriva il terzo argento. E adesso riflettori puntati sull’ultima giornata di questa XXXII Olimpiade.