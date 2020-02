Bottega spa entra in possesso della Domus Vitae di Montalcino per la produzione del Brunello (e non solo)

Bottega spa entra in possesso della Domus Vitae di Montalcino, una delle più conosciute ed affermate realtà vinicole della penisola, per la produzione del Brunello, uno dei nostri vini più apprezzati nel mondo. Una acquisizione che allarga ancor più le potenzialità di Bottega spa, che vanta ben 5 siti produttivi, con la certezza di allargare la propria produzione non solo del Brunello e del Chianti ma anche dei vini toscani, dal Rosso di Montalcino al Bolgheri, al Sant’Antimo.

La tenuta conta 83 ettari, 13 coltivati a vigneto, 4 ad ulivo e i rimanenti boschivi per assicurare un microclima peculiare per questa zona incontaminata. Bottega investirà alcuni milioni di euro in questa operazione senese con l’obiettivo di portare ad una produzione di 100 mila bottiglie l’anno di Brunello. La Domus Vitae dispone anche di un cassero senese dell’800 recentemente ristrutturato, che ospita la cantina destinata alla vinificazione e alla maturazione dei vini del territorio