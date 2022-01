Berlusconi scopre acerba l’uva del Quirinale

di NUCCIO FAVA* –

Una pagina brutta e squallida senza precedenti in questa forma, nelle votazioni per l’elezione del capo dello Stato. E’vero che Berlusconi resta un personaggio unico e non deve essere facile fare i conti con lui. Tuttavia esponenti politici come Salvini e Meloni non avrebbero dovuto assecondare l’impudenza e l’imprudenza del Cavaliere al di là del buonsenso e del ridicolo. Il centro destra, osannato come compatto e uniformemente convinto della strategia da seguire, si è mostrato in balia di un vecchio signore, prepotente e confuso, che ha rischiato comunque di accrescere incertezza e tensioni in un panorama politicamente già difficile in occasione dell’elezione del successore di Mattarella.