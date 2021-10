BALLOTTAGGI/ 5 milioni di italiani richiamati oggi e domani alle urne per scegliere i sindaci in 65 comuni (tra cui Roma, Torino e altri 8 capoluoghi)

Sono 65 i comuni nei quali oggi e domani si svolgeranno i ballotaggi per la scelta dei sindaci tra i due candidati che quindici giorni fa, al primo turno, hanno ottenuto più voti nelle loro città senza però raggiungere la maggioranza assoluta dei votanti.

In questi 65 comuni i seggi resteranno aperti oggi (domenica 17 ottobre) dalle ore 7 alle ore 23 e domani (lunedì 18 ottobre) dalle ore 7 alle ore 15 e subito dopo inizierà lo spoglio delle schede.

Dei 65 comuni (dove avranno diritto di voto complessivamente 5 milioni di elettori) 10 sono i capoluoghi di provincia: Roma, Torino, Trieste, Benevento, Caserta, Cosenza, Isernia, Latina, Savona e Varese

Per accedere ai seggi gli elettori dovranno esibire certificato elettorale e documento di identità (e non il green pass, che è invece obbligatorio solo per i componenti dei seggi ospedalieri, per coloro che andranno a raccogliere il voto al domicilio di elettori impossibilitati a recarsi al seggio, e per i rappresentanti di lista).

Anche questo turno elettorale avrà una valenza nazionale per gli osservatori politici, con una ovvia prevalenza per l’esito del voto nei 10 capoluoghi di provincia e soprattutto a Roma (dove si confronteranno – foto a sinistra – il candidato della sinistra Roberto Gualtieri e quello della destra Enrico Michetti) e a Torino (dove il duello – foto a destra – è tra Paolo Damilano per la destra e Stefano Lo Russo per la sinistra).