BAGNAIA LEADER DEL MONDIALE/ MotoGP: in Australia vince Rins ma il terzo posto e la caduta di Quartararo consentono a Pecco di volare in testa alla classifica piloti. A due gare dal termine, emozionante corsa a quattro per il titolo iridato

di FABIO CAMILLACCI/ Francesco Bagnaia detto Pecco si avvicina a uno storico trionfo nel Mondiale MotoGP. Il Gran Premio d’Australia, va ad Alex Rins ma l’italiano della Ducati chiude al terzo posto e, approfittando della caduta di Quartararo, vola in testa alla classifica iridata con 14 punti di vantaggio sul centauro francese della Yamaha, quando mancano due gare al termine di questa avvincente stagione. Piazza d’onore per un ritrovato Marc Marquez. Ai piedi del podio Bezzecchi. Il vero e proprio colpo di scena arriva però al 10° giro, quando Quartararo perde la sua Yamaha in curva 2 ed è costretto a raccogliere la sua M1 nella ghiaia (nella foto Epa-Gazzetta.it: Bagnaia in lotta a Phillip Island con la sua Ducati 63).

La gara in terra australiana. Rins vince con la Suzuki al termine di una corsa emozionante; autentico manifesto di questo Motomondiale 2022 della classe regina. A Phillip Island, la Suzuki ha nuovamente sfoderato quei valori che nel 2020 la portarono a vincere il Mondiale con lo spagnolo Mir. Rins, scattato dalla decima posizione in griglia, mette a segno una serie di sorpassi super che lo portano subito a lottare con il gruppo di testa. Sorpassi, controsorpassi, incrociate e alla fine anche la stoccata decisiva su Bagnaia a un giro dal termine.

La Top 10 di Phillip Island. Bene Marco Bezzecchi che con il quarto posto finale conquista il titolo di rookie dell’anno in anticipo. A seguire troviamo la Ducati Gresini di Enea Bastianini, poi Luca Marini e Jorge Martìn. Chiudono tra i primi 10 anche Zarco con l’altra Ducati Pramac, Aleix Espargarò seguito dalla KTM di Brad Binder. In zona punti: Pol Espargarò, Oliveira, Crutchlow, Darryn Binder e Remy Gardner. Ritiri forzati, oltre che per Quartararo, anche per Jack Miller, centrato in pieno da Alex Marquez dopo otto giri. Stessa sorte per Morbidelli.

Il rush finale si annuncia emozionante. A due gare dal termine, infatti, è una corsa a quattro per il titolo. In lizza: Bagnaia, Quartararo, Aleix Espargarò ed Enea Bastianini, gli autentici protagonisti di questa stagione. Pecco guida con 233 punti e con 14 di vantaggio sul francese. L’aritmetica tiene in corsa Espargarò con la sua Aprilia (27 punti di svantaggio) e “la bestia” Bastianini, il quale, però è staccato di 42 punti dal suo futuro compagno di box alla Ducati. Prossima tappa Mondiale, la penultima, domenica 23 ottobre in Malesia.