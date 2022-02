Azienda italiana (Bottega spa) offre casa e lavoro a 50 profughi ucraini

di FABIO CAMILLACCI/ Il calcio italiano a livello di nazionali sarà pure campione d’Europa, ma, rimane piccolo piccolo; soprattutto a livello di squadre di club. In Champions League l’Inter è a un passo dall’eliminazione, la Juventus dovrà soffrire per battere il Villareal; mentre, in Europa League perdiamo due squadre su […]