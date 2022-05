Auto di servizio all’aeroporto di Genova finisce in mare: recuperato il corpo dell’operatore che era alla guida

Un’auto di servizio dell’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova è finita in mare la notte scorsa durante un’ispezione di routine della pista di volo. Si presume che l’operatore che era alla guida della vettura sia stato colto da malore e abbia perso il controllo.

L’episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte in corrispondenza dell’estremità ovest del sedime. Al momento non è possibile fare ipotesi certe sulle cause dell’incidente. I sommozzatori dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco, con la collaborazione della Capitaneria di porto, hanno recuperato il corpo del conducente, dopo di che l’aeroporto ha ripreso la normale operatività.