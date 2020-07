CORONAVIRUS, IN CRESCITA I CASI ITALIANI/ Nelle ultime 24 ore si registrano 201 nuovi contagi, di cui 98 in Lombardia. Crescono anche i decessi: 30

In Italia secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, ci sono 201 nuovi casi di coronavirus (per un totale che arriva a 240.961) sulla base di 53.243 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 30 decessi (che da inizio emergenza diventano in tutto 34.818). I guariti sono 366 per un totale di 191.083. In terapia intensiva restano ricoverati 82 pazienti.

Il punto in Lombardia. Si sono registrati 98 nuovi casi di coronavirus (di cui 30 a seguito di test sierologici e 36 debolmente positivi) sulla base di 9.440 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore poi si sono verificati altri 21 decessi (che in totale salgono a 16.671). I ricoverati in terapia intensiva sono stabili a quota 41, mentre quelli non in terapia intensiva sono 241 (-36). I guariti e i dimessi sono arrivati a quota 67.610 (+188).

Le 30 vittime per coronavirus registrate nelle ultime 24 ore hanno riguardato pazienti di sole 4 regioni. Si tratta di: Lombardia (21), Piemonte (5), Toscana (3) ed Emilia-Romagna (1). Tutte le altre Regioni d’Italia, comprese le province autonome di Trento e Bolzano, non hanno registrato alcun decesso.

Nessun nuovo decesso in 4 Regioni. Rispetto a mercoledi 1 luglio, in Italia i positivi calano di 195 persone (-1,28%), i guariti aumentano di 366 (+0,19%). Dei nuovi casi, oltre ai 98 della Lombardia se ne segnalano 27 in Emilia-Romagna (13,43%) e 20 in Veneto (9,95%). Sono 6 le regioni che non registrano nessun nuovo caso (Puglia, Provincia autonoma di Bolzano, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata). Ieri erano 7.