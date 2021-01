Assassinato davanti a casa a Dalmine, nel cortile dove affaccia anche il suo ristorante “Il Carroccio”, ex segretario e assessore provinciale della Lega a Bergamo

Il titolare del ristorante “Il Carroccio”, Franco Colleoni, è stato ucciso questo pomeriggio a Dalmine (Bergamo), in via Sertorio. Gli assassini lo hanno aggredito colpendolo alla testa nel cortile dell’abitazione alla periferia della cittadina bergamasca, che ospita anche il ristorante di proprietà della vittima. Vani i soccorsi del 118. Indagano i carabinieri di Treviglio per accertare movente e possibili autori del delitto.

Franco Colleoni, 68 anni, era molto conosciuto nella bergamasca perché era stato segretario provinciale della Lega fino al 2004 e assessore provinciale del suo partito. Ma non si sa, al momento, se l’omicidio sia collegabile alla sua pregressa attività politica, o alla sua attività economica o ad altri fattori.