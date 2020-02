Arrestati moglie, amante e figlio dell’uomo trovato carbonizzato in auto a Locri tre mesi fa

Non accettava la fine della relazione e per questo commissionò l’omicidio del suo ex amante, Michele Amedeo, operatore Amiu 51enne, ucciso nel parcheggio dell’azienda a Cassano delle Murge in cui stava andando a lavorare il 25 aprile 2017. La donna, una imprenditrice di 54 anni, Vincenza Mariani, di Cassano delle […]