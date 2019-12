E’ stata arrestata questa sera a Bussoleno, in Valle di Susa, Nicoletta Dosio, la ‘pasionaria’ No Tav 73enne condannata in via definitiva a un anno di reclusione per una protesta del 2012 alla barriera di Avigliana dell’autostrada del Frejus.

La Dosio ha deciso di non avvalersi del beneficio dell’età avanzata, di cui potrebbe aver diritto, né ha chiesto misure alternative. A darne notizia sui social sono i No Tav, che scrivono: “Vergogna allo Stato italiano”.