APRILIA REGINA IN INGHILTERRA/ MotoGP: lo spagnolo Aleix Espargaro supera la Ducati di Pecco Bagnaia all’ultimo giro e sotto la pioggia. Completa il podio Binder davanti a Oliveira. Cadute per Bezzecchi e Marc Marquez

di MARCO VALERIO/ MotoGP, Silverstone 2023: provincia di Noale. Al Gran Premio di Gran Bretagna Aleix Espargaro fa grande l’Aprilia piegando in volata la Ducati di Pecco Bagnaia, al termine di una gara resa palpitante nel finale dalla pioggia. Completa il podio Brad Binder, altro specialista in certe condizioni infide. Le prime gocce hanno iniziato a cadere a circa 7 giri dal termine. Dunque, è stata una corsa ricca di colpi di scena, a cominciare dalla rovinosa caduta di Marco Bezzecchi, scivolato alla Stowe durante il 6° giro su pista asciutta; in quel momento era in scia di Bagnaia.

Per il pilota della VR46, scattato dalla pole, un errore pesante per ambizioni e prospettive di classifica. Nel Mondiale, infatti, in classifica piloti, Bagnaia rafforza la sua prima posizione: adesso il campione del mondo in carica ha 41 punti di vantaggio su Jorge Martin, oggi sesto con la Ducati Pramac, e 47 sullo stesso Bezzecchi. Costretto al ritiro per un problema al cambio Alex Marquez, vincitore della Sprint del sabato con la sua Ducati Gresini. Cadute, invece, per il fratello Marc e il campione 2020 Mir con le Honda ufficiali. Solo 15° Fabio Quartararo, dopo un contatto con Luca Marini.

La grande giornata della Casa di Noale (Venezia) è completata dall’eccellente quarto posto di Miguel Oliveira. Il portoghese dopo tante amarezze legate agli infortuni, raccoglie un bel 4° posto in rimonta dopo essere scattato dalla 16° posizione in griglia, precedendo Maverick Vinales. Il resto della top-10: 6° Martin, 7° Luca Marini, 8° Jack Miller, 9° Johann Zarco, 10° Raul Fernandez per la quarta Aprilia (RNF) a chiudere tra i primi dieci posti. Solo 14° Franco Morbidelli; caduta per Enea Bastianini. Si torna in pista domenica 20 agosto con il Gran Premio d’Austria.