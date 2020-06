Appartenenti a organismi studenteschi rivendicano con un filmato di aver imbrattato la statua di Indro Montanelli

Con un video pubblicato sui social, Rete Studenti Milano e LuMe (Laboratorio universitario Metropolitano) hanno rivendicato l’imbrattamento, con vernice spray, della statua del giornalista e scrittore Indro Montanelli avvenuta nella notte nei Giardini di Piazza Venezia a Milano, descrivendolo come “un colonialista che ha fatto dello schiavismo una parte importante della sua attività politica” e quindi ” non può e non deve essere celebrato in pubblica piazza”. E a riprova di essere loro gli autori dell’assurdo e riprovevole gesto hanno pubblicato un video della loro bravata ribadendo la richiesta “ad alta voce e con convinzione,dell’abbattimento della statua a suo nome”.