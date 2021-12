Anziano volontario della sicurezza stradale travolto e ucciso mentre presta soccorso a un automobilista sulla A14

Duplice incidente con una vittima, nella notte, sull’autostrada A14 nel tratto compreso tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna all’altezza del chilometro 38,5. In particolare – viene spiegato da Autostrade per l’Italia in una nota – a seguito di un primo incidente autonomo ai danni di una macchina , “il conducente di una seconda auto, fermatosi per prestare soccorso, ha perso la vita dopo essere stato investito da una terza autovettura”. Nel sinistro altre due persone sono rimaste ferite.

La vittima era un volontario impegnato, tra le altre cose, in attività di sicurezza stradale, il 78enne Renzo Cristiani, di Bologna. Pensionato, era uno dei soci della onlus Avpl di Castel Maggiore che si occupa di attività di educazione e sicurezza stradale in collaborazione con le polizie locali, oltre che di assistenza a disabili e altre iniziative di solidarietà.

L’uomo aveva accostato con la propria auto dopo aver visto che, poco prima, una Ford Fiesta aveva sbandato e urtato il guardrail, per poi arrestarsi in mezzo alla carreggiata. E’ sceso dalla macchina per aiutare i due occupanti e, con una paletta di quelle che utilizzava nelle attività di assistente civico, ha cercato di segnalare il pericolo agli altri automobilisti in arrivo. Una donna di 46 anni, alla guida di una Toyota Corolla, si è probabilmente accorta troppo tardi della sua presenza e lo ha investito.