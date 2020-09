ANTEPRIMA CINEMA/ Quattro amiche alle prese con il gioco delle carte (e dell’amore) coinvolte in un “Burraco fatale” dalla regia di Giuliana Gamba

Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Paola Minaccioni e Caterina Guzzanti sono le protagoniste di Burraco Fatale, divertente commedia romantica diretta da Giuliana Gamba, che vede quattro delle più istrioniche interpreti del nostro cinema alle prese con amori, tradimenti, bugie e naturalmente… le carte! Le attrici, infatti, interpretano quattro donne diverse, ognuna con il proprio carattere, le proprie debolezze e le proprie eccentricità, ma legate da un’amicizia profonda, consolidata dall’amore per il gioco del burraco. Insieme a loro Loretta Goggi, Mohamed Zouaoui e Pino Quartullo.

Irma, Eugenia, Miranda e Rina sono quattro donne diverse, ognuna con il proprio carattere, le proprie debolezze e le proprie eccentricità, ma legate da una conoscenza profonda e duratura nel tempo, unita e scandita dalle loro irrinunciabili partite a carte. Quando decidono di partecipare ad un torneo nazionale di burraco e uscire dalla loro quotidianità, si ritroveranno improvvisamente a… carte scoperte. La vita offre sempre una seconda occasione e l’amore può tornare a travolgere a qualsiasi età. Del resto, è proprio il gioco del burraco ad aver insegnato loro che una partita va giocata tutta, fino in fondo, e che nessun risultato è mai scontato.

Il film, in sala a partire dal 1° ottobre, è distribuito da Fenix Entertainment. E’ stato presentato in anteprima per la stampa a Roma mercoledì 23 settembre al cinema Adriano e all’Hotel Visconti