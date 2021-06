ANNUNCIO IN TV DEL MINISTRO SPERANZA/ Dal 28 giugno possibile in Italia girare all’aperto senza mascherine (che vanno indossate quando non si può osservare il distanziamento). Contagi allo 0,61%

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante il programma di Rai3 “Cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer, ha annunciato: “Ho appena firmato un’ordinanza che dal 28 giugno permette di non usare la mascherina all’aperto“. Ma ha precisato che “la mascherina è e resta uno strumento fondamentale. Ho appena firmato un’ordinanza dove si dispone che cade l’obbligo di usarla sempre all’aperto. Va indossata necessariamente solo quando non si può rispettare il distanziamento, ma resta un punto fondamentale della nostra strategia“. “E’ vero che i nostri numeri sono migliori rispetto a un mese fa, ma – ha avvertito il ministro – non dobbiamo considerare chiusa la partita”.

Altro annuncio importante lo ha fatto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa su RTL 102.5 durante il programma Non Stop News : “Entro i primi dieci giorni di luglio le discoteche potranno aprire e penso che il criterio del green pass possa essere applicato anche alle discoteche. Ho appena avuto un colloquio su questo con il ministro Speranza. Questa settimana – ha precisato – indicheremo una data in cui le discoteche potranno tornare a fare le loro attività, perché questo settore è ad oggi, rimasto l’unico senza avere una prospettiva e credo sia dovere della politica dare una risposta anche a questo“.

Subito dopo Maurizio Pasca, presidente del Silb, associazione di categoria dei locali con sale da ballo ha dichiarato:. “Ci aspettiamo di poter riaprire il 4 luglio, perché andare oltre sarebbe insostenibile. Ci aspettiamo buonsenso. Il Governo non ci faccia perdere il primo weekend di luglio perché le nostre attività sono aperte al massimo due volte a settimana. Per il Paese quella data non cambierebbe nulla, ma a noi tanto. Anche perché la gente già va lo stesso a ballare in decine di locali che, tra l’altro, sono aperti senza green pass. Quindi ci facciano riaprire dal 4 luglio e il ministero dell’Interno vigili sull’abusivismo“.

Ma oggi è stata la giornata della comunicazione di nuovi incoraggianti dati sull’epidemia di covid-19 in Italia: sono 835 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Sono invece 31 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 21. Sono 192.882 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 81.752. Il tasso di positività è stato dello 0,43%, in calo rispetto a ieri quando era allo 0,61%. Sono 362 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 23 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, ieri erano stati 9. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.289, in calo di 101 unità rispetto a ieri.