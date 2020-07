Andrea Vianello nominato nuovo direttore di Rainews. Prende il posto di Antonio Di Bella, che torna al ruolo di corrispondente dagli Stati Uniti

Via libera del Consiglio di amministrazione Rai alla nomina di Andrea Vianello alla guida di Rainews. La proposta, secondo quanto si apprende, è stata approvata all’unanimità.

Vianello, che è stato conduttore per anni di “Radio anch’io” e poi direttore di Rai3 – reduce da una lunga assenza dal video e dai microfoni per una vittoriosa lotta contro le conseguenze di un ictus (di cui ha parlato più volte in radio e in tv) – prende il posto di Antonio Di Bella (foto a destra) che tornerà nel ruolo di corrispondente dagli Stati Uniti, a partire dalle prossime elezioni presidenziali.