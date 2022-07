Ancora un numero alto di contagiati giornalieri dal Covid: 107.240 ; in aumento le vittime: 94 (contro le 72 di ieri). Tasso di positività dei tamponi al 28,35%

I nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore sono 107.240 secondo i dati del ministero della Salute, in sostanza quanto quelli di ieri, quando erano stati 107.786. Le vittime sono invece 94, in aumento rispetto alle 72 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 378.250 tamponi con il tasso di positività che si attesta a 28,35%, stabile rispetto a ieri. Sono 343 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 18 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 53. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.552, 332 in più di ieri. Sono dati che preoccupano, per cui Marco Cavaleri, responsabile della strategia per i vaccini dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha affernato che “anche le persone tra i 60 e i 79 anni e le persone vulnerabili dal punto di vista medico di qualsiasi età dovrebbero ricevere una seconda dose booster” di vaccino contro il Covid se i tassi di infezione aumentano”. La raccomandazione di aprile per le persone con più di 80 anni, ha aggiunto, “resta valida: dovrebbero ricevere un secondo vaccino di richiamo”.

“A seconda dei dati che riceviamo – ha detto ancora Cavaleri – potremmo essere in grado di muoverci verso un quadro simile ai vaccini per l’influenza, che non richiede la presentazione dei dati clinici prima dell’approvazione dell’aggiornamento annuale. Le discussioni tra gli esperti sono in corso”. “Avremo bisogno di una evidenza reale per comprendere l’impatto che l’aggiornamento dei vaccini ha sulla protezione delle persone dal contagio e dall’evoluzione grave della malattia in autunno e in inverno, e quanto tempo potrebbe durare” la copertura. Stiamo assistendo a una nuova ondata di casi Covid19 in molti paesi in Ue poiché le varianti Omicron BA.4 e BA.5 sono altamente trasmissibili”.