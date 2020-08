Ancora sbarchi di migranti su piccole imbarcazioni sulla coste siciliane. Nave ad Augusta per la quarantena anti-covid. La solita reazione di Salvini

Sbarcherà ad Augusta la nave Snav Aurelia, adibita a quarantena per migranti, con a bordo poco più di 250 persone di cui una ventina risultati positivi al Covid-19. Lo rende noto il sindaco, Cettina Di Pietro, dopo avere ricevuto dalla Prefettura di Siracusa “ampie ed esaustive rassicurazioni in merito alla tutela della salute e dell’incolumità pubblica”, che dalla nave “scenderanno soltanto i migranti risultati negativi al tampone” e che “saranno portati subito fuori dalla provincia aretusea”.

Altri 276 migranti sono arrivati la notte scorsa a Lampedusa dove, nell’arco di otto ore, si sono registrati sette sbarchi. Persone che sono andate ad aggiungersi ai 250 arrivati, con sei imbarcazioni, ieri. Fra hotspot e Casa della fraternità – locali della parrocchia gestiti dal sacerdote Carmelo La Magra – ci sono, al momento, nell’isola delle Pelagie circa 1.400 migranti. Gli sbarchi della notte sono stati composti da un minimo di 6 tunisini ad un massimo di 72 persone, compresi libici e subsahariani. Le imbarcazioni sono state, per la maggior parte, soccorse dalle motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di Finanza. C’è stato però chi – erano in 10 – è riuscito ad arrivare fino al molo Madonnina, mentre 72 sono stati rintracciati dai carabinieri dopo l’approdo a Cala Francese.

Immancabile la consueta dichiarazione di Salvini in occasione di un comizio elettorale a Marina di Pisa: “Stiamo pensando come Lega di denunciare l’attuale governo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”. Non dice che cosa farebbe lui se fosse ministro dell’Interno: quando lo era, annunciò 600mila rimpatri di migranti, ma non ne rimpatriò nemmeno uno.