Ancora irrisolto il giallo della dj Viviana Parisi scomparsa con il figlio di 4 anni dopo un lieve incidente sull’autostrada Messina-Palermo

Ancora nessuna traccia della 43enne Viviana Parisi e del figlio di 4 anni, dei quali si sono perse le tracce dopo un lieve incidente stradale che sarebbe avvenuto sull’autostrada Messina-Palermo all’altezza di Caronia. Si presume che subito dopo quell’incidente la donna si sarebbe allontanata insieme al figlio nelle campagne circostanti.. Tra le ipotesi, quella che la donna abbia perso l’orientamento.

Ad avvertire le forze dell’ordine è stato il marito di Viviana dopo che non ha visto rincasare la donna e il bambino a Venetico (Messina) dove risiedono. Le ricerche sono tuttora in corso, la Polizia Stradale ha lanciato un appello a tutti coloro i quali siano in grado di fornire notizie utili per rintracciare i due scomparsi.

Sulla scomparsa di Viviana Parisi e del figlio Gioele Mondello indaga anche la Procura della Repubblica di Sant’Agata di Militello. L’apertura di un fascicolo va collegata alla necessità di chiarire i tanti punti oscuri della vicenda. Viviana Parisi, 43 anni, vive con la famiglia a Venetico, un piccolo paese vicino a Messina. Al marito Daniele Mondello, musicista e dj come lei, ha detto che con il bambino si sarebbe recata in un centro commerciale di Milazzo. Avrebbe dovuto percorrere una trentina di chilometri. Invece ne ha percorsi oltre 104. La sua auto, un’Opel Corsa, che reca i segni di un banale incidente, è stata ritrovata dalla polizia stradale nei pressi della galleria Pizzo Turda a Caronia.