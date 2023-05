Ancora due stragi negli Stati Uniti: un folle in Texas scarica sul pubblico un mitra con 45 colpi nel caricatore uccidendo 8 persone e ferendone 10. Un agente lo abbatte

Ma la strage sarebbe stata ancora più sanguinosa se non fosse intervenuto un agente, che era stato chiamato nel centro commerciale per un altro motivo: il poliziotto ha affrontato il killer e l’ha ucciso, colpendolo almeno una volta all’occhio sinistro. Il corpo dell’assassino è rimasto disteso davanti a uno store di hamburger e panini.

In un videoregistratore installato sull’auto di una persona appena uscita dal negozio, si vede l’arrivo del killer che esce dalla sua auto e spara all’impazzata sulle persone che affollano l’ingresso del supermercarto.

ALTRA STRAGE IN CALIFORNIA – Un 72enne asiatico ha sparato a una festa per il Capodanno cinese in una discoteca della California uccidendo 5 uomini e 5 donne tra i 50 e i 60 anni. Altri dieci i feriti. Braccato dalla polizia, l’uomo si è poi suicidato. Biden parla di ‘attacco insensato’ e chiede bandiere a mezz’asta in tutti gli edifici pubblici Usa.