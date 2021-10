Anche senatori e deputati e i loro collaboratori, come i membri del governo, dovranno esibire il green pass (o, in alternativa, il tampone). Il parlamentare che si rifiutasse si applica la censura con interdizione dai lavori parlamentari fino a 15 sedute con un costo economico di 250 euro al giorno

Come accadrà per tutti gli altri lavoratori, dal 15 ottobre anche per accedere alla Camera ed al Senato i parlamentari e i loro collaboratori, come i membri del governo, dovranno esibire il green pass. Una delibera dei deputati questori trasmessa a tutti i deputati, infatti definisce l’esibizione del certificato come condizione “inderogabile” per poter accedere in tutte le sedi di Montecitorio.