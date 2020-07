Anche il presidente della Regione Lombardia indagato nell’inchiesta sulla fornitura di camici da una ditta gestita dal cognato e di cui la moglie detiene il 10%

Per il deragliamento del treno Frecciarossa Av 9595 Milano-Salerno avvenuto giovedì mattina poco dopo la partenza, mentre viaggiava a 280 chilometri l’0ra, provocando la morte dei due macchinisti (Giuseppe Cicciù e Mario Di Cuonzo) e il ferimento di 28 passeggeri (tre dei quali ancora ricoverati in ospedale per le ferite […]